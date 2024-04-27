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Отряд кораблей Балтийского флота зашел в Средиземное море

27.04.2018 РИА Новости 71 0
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СКР Ярослав Мудрый в акватории Балтийского моря. Архивное фото
СКР Ярослав Мудрый в акватории Балтийского моря. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отряд кораблей Балтийского флота в составе фрегата "Ярослав Мудрый" и танкера "Лена" зашел в Средиземное море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

"Отряд кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" и танкера "Лена", выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море. За время перехода через Атлантику экипажи кораблей совершенствовали морскую выучку, провели ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла", - сказал он.

Как отметил Мартов, в ближайшее время корабли перейдут к месту якорной стоянки в западном районе Средиземного моря, где будет проведено очередное пополнение запасов до требуемых норм. В дальнейшем моряки Балтийского флота продолжат выполнять учебно-боевые задачи в акватории Средиземного моря.

Мартов сообщил, что корабли "Ярослав Мудрый" и "Лена" покинули Военную гавань города Балтийска 15 апреля и взял курс в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземноморье.
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения

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