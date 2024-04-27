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В мире заинтересованы в повышении глобальной безопасности, заявил Патрушев

27.04.2018 РИА Новости 74 0
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Растущее число участников ежегодно проходящих в России под эгидой Совета безопасности РФ международных встреч высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, подтверждает заинтересованность государств в общей борьбе с угрозами и вызовами глобальной и региональной безопасности, заявил журналистам секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

"На форуме присутствовали три делегации от разных подразделений ООН и представители 118 стран мира. 50 государств были представлены на уровне секретарей советов безопасности, вице-премьеров, советников по национальной безопасности и министров", - сказал Патрушев журналистам в четверг по итогам нынешней встречи.

По его словам, если в первой такой встрече в 2010 году также в Сочи участвовали представители 43 стран, то в 2017 году на встречу в Тверскую область прибыли представители 95 государств.

"Растущее из года в год число участников (таких встреч) подтверждает заинтересованность государств в консолидации усилий в борьбе с угрозами и вызовами глобальной и региональной безопасности", - подчеркнул Патрушев.

Российская делегация по линии Совета безопасности РФ в рамках нынешней встречи провела более 60 двусторонних встреч, а представители российских министерств и ведомств провели свыше 30 переговоров. "С отдельными странами подписаны планы сотрудничества и меморандумы о взаимопонимании", - сказал Патрушев.

Международные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводятся ежегодно по инициативе СБ РФ в одном из регионов страны. Предыдущие встречи прошли в Сочи, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном и Твери, где была создана доверительная обстановка для обсуждения наиболее актуальных вопросов международной безопасности.
26.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Персоны
Патрушев Николай

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