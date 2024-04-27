Российские средства РЭБ в САР превращают ССО и авиацию США в слепцов. Жалобы генерала

Американский канал FoxNews вышел с репортажем, в котором генерал ВС США Тони Томас сообщает о трудностях, встречаемых на своём пути американской авиацией в Сирии. По словам генерала Томаса, командующего американскими силами специальных операций, самолёты ВВС США, осуществляющие поддержку с воздуха американскому спецназу в САР, сталкиваются с активным противодействием средств радиоэлектронной борьбы.

Выступая на конференции, которая и была посвящена применению РЭБ в Сирии, Тони Томас заявил, что американская авиация и сухопутные силы "вынуждены действовать в агрессивных условиях, создаваемых противниками". Генерал заявил, что "ежедневно выводятся из строя средства коммуникации, отдельные системы самолётов AC-130, осуществляются блокировки каналов связи". Отмечены случаи потери координации между силами ССО США и авиацией, что привело к отмене нанесения ударов по некоторым объектам в САР.

AC-130 - самолёт поддержки сухопутных подразделений. Является переработанной версией военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules.

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Конкретных противников Томас не назвал, но в СМИ США отметили очевидность того, что речь шла о России.

Напомним: некоторое время назад в американских СМИ вышел материал, в котором говорится, что российские средства РЭБ в Сирии частично блокируют сигналы от беспилотных летательных аппаратов США. Во многом, как отмечает, к примеру, NBC, это оказало "негативное влияние на выполнение операций контингента США в Сирии".