США запустили МБР Minuteman III

Военно-воздушные силы США провели вчера первый в 2018 году испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, передает ТАСС.

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В сообщении пресс-службы Командования глобального удара ВВС испытательный пуск назван успешным.

В Командовании пояснили, что "испытания признаются успешными, если ракета не сошла с заданной траектории полета, ее приборы функционировали исправно, были получены данные с сенсорных датчиков, а головная часть попала в установленную точку".

Хотя головная часть достигла намеченной цели, результаты испытаний и анализа (полученных данных) не публикуются,

говорится в сообщении.

Отмечается также, что целью испытаний стала "проверка готовности, эффективности и точности системы". Сама ракета не была оснащена боеголовкой.

Пуск был проведен с базы ВВС Ванденберг (Калифорния).

Последний раз испытания МБР проводились в августе 2017 года. При этом запуск, намеченный на февраль текущего года, было решено отложить.