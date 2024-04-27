США запустили МБР Minuteman III
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Военно-воздушные силы США провели вчера первый в 2018 году испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, передает ТАСС.
http://www.globallookpress.com
В сообщении пресс-службы Командования глобального удара ВВС испытательный пуск назван успешным.
В Командовании пояснили, что "испытания признаются успешными, если ракета не сошла с заданной траектории полета, ее приборы функционировали исправно, были получены данные с сенсорных датчиков, а головная часть попала в установленную точку".
Хотя головная часть достигла намеченной цели, результаты испытаний и анализа (полученных данных) не публикуются,
говорится в сообщении.
Отмечается также, что целью испытаний стала "проверка готовности, эффективности и точности системы". Сама ракета не была оснащена боеголовкой.
Пуск был проведен с базы ВВС Ванденберг (Калифорния).
Последний раз испытания МБР проводились в августе 2017 года. При этом запуск, намеченный на февраль текущего года, было решено отложить.
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26.04.2018
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