АПЛ "Князь Владимир" передадут флоту в 2019 году
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Российский флот получит атомный подводный ракетоносец "Князь Владимир" проекта "Борей-А" в 2019 году, передает ТАСС сообщение заместителя главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука.
Минобороны РФ
Первоначально сдача подлодки планировалась на 2017 год, затем этот срок был передвинут на 2018 год.
Да (в 2019-ом). Кораблю предстоит расширенный комплекс испытаний, в том числе тех, которые раньше не проводились,
сказал Бурсук.
Он добавил, что "флот должен получить корабль, который полностью готов выполнять задачи по предназначению".
Напомним, стратегический ракетоносец "Князь Владимир" был заложен в 2012 году и спущен на воду в ноябре 2017-го. Он стал четвертой АПЛ в серии из восьми "Бореев" и первым представителем усовершенствованного проекта "Борей-А".
В настоящее время на стадии строительства находятся подлодки "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов" (заложены в 2014 году), "Император Александр III" (2015) и "Князь Пожарский" (2016).
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26.04.2018
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