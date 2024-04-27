ВМС США приняли второй эскадренный миноносец класса "Зумвальт"



Эсминец DDG-1001 Michael Monsoor типа Zumwalt.

Источник: Naval Today Эсминец DDG-1001 Michael Monsoor типа Zumwalt.Источник: Naval Today

ЦАМТО, 26 апреля. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 24 апреля приемке у General Dynamics Bath Iron Works (BIW) корпуса, механических и электрических систем эсминца УРО (DDG-1001) "Майкл Монсур" класса "Зумвальт".

Приемка стала результатом обширных испытаний и демонстрации возможностей корпуса, механических и электрических систем, включая системы управления, системы постановки на якорь и швартовки, проверку основных систем борьбы за живучесть, балластировки, средств навигации и связи.

Приемка кораблей класса DDG-1000 осуществляется в два этапа: на первом проводится приемка корпуса, механических и электрических систем, а на втором – установка и ввод в строй боевых систем. После поставки эсминец отправится в порт приписки Сан-Диего (шт.Калифорния), где будут проведены установка и испытания боевых систем. Ввод корабля в боевой состав флота запланирован на январь 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы проекта DDG-1000 "Зумвальт" относятся к новейшему поколению многоцелевых эскадренных миноносцев УРО ВМС США и предназначены для обеспечения доминирования флота в прибрежных акваториях, поражения наземных целей и огневой поддержки операций подразделений СВ и КМП США.

Первые контракты общей стоимостью 2,8 млрд. долл. на постройку двух корпусов эсминцев класса "Зумвальт", DDG-1000 и DDG-1001, ВМС США заключили с компаниями Bath Iron Works и Northrop Grumman Corporation в феврале 2008 года. Строительство кораблей началось в феврале 2009 года. Первоначально планировалось поставить ВМС США 7 эсминцев класса "Зумвальт", однако из-за удорожания проекта в апреле 2009 года заказ был сокращен до трех единиц, а Bath Iron Works выбрана основным подрядчиком постройки всех кораблей.

Закладка киля DDG-1000 состоялась 17 ноября 2011 года. Спуск корабля на воду прошел 29 октября 2013 года. Эсминец был передан ВМС США 20 мая 2016 года и официально вошел в боевой состав флота 15 октября 2016 года.

Строительство второго эскадренного миноносца началось в марте 2010 года, закладки киля состоялась 23 мая 2013 года, церемония крещения – 18 июня 2016 года. Постройка третьего эсминца, "Линдон Б.Джонсон" (DDG-1002), началась в апреле 2012 года, церемонии закладки и аутентификации киля корабля прошла 30 января 2017 года. Корабль должен быть передан заказчику в декабре 2021 года.

Длина эсминца класса "Зумвальт" составляет 185,9 м, ширина – 24,5 м, водоизмещение – 15656 т. Как и первый корабль серии, DDG-1001 оборудован инновационной интегрированной энергетической системой (IPS), обеспечивающей распределение 1000 вольт постоянного тока по судну. Форма надстройки и расположение антенн значительно снижают эффективную поверхность рассеяния и обеспечивают малозаметность. Максимальная скорость хода – 48 узлов. Корабль, оснащенный новейшими системами вооружения, должен был превосходить существующие эсминцы по огневой мощи в три раза. Предполагалось, что вооружение эсминцев составят 80-контейнерная вертикальная пусковая установка с ракетами "Томагавк", ESSM, "Стандарт", две 155-мм перспективные корабельные артиллерийские системы AGS, ведущие стрельбу управляемыми артиллерийскими снарядами большой дальности LRLAP (long-range land-attack projectile) на дальность до 80 морских миль, противоторпедное и противоракетное вооружение.

По имеющейся информации, ВМС США приняли решение вооружить корабли ракетами SM-6, что изменило их основное предназначение с поражения наземных целей на противокорабельную борьбу. Как недавно заявил американским парламентариям вице-адмирал Билл Мерц, причиной изменения спектра задач стали задержки в разработке системы AGS. ВМС отказались от снарядов после того, как их стоимость превысила 800 тыс. долл. за единицу. Кроме того, несмотря на высокую стоимость, система не обеспечивает требуемую флотом дальность стрельбы.