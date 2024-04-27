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В Сирии сгорел Т-72 с "уголковой защитой"

27.04.2018 Военное обозрение 78 0
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В ходе боев с террористами в лагере палестинских беженцев Ярмук в районе Дамаска бойцы элитной 105-й бригады Республиканской гвардии потеряли Т-72М1 с усиленной защитой, сообщает Вестник Мордовии.

Отвага2004

Появившиеся в интернете фотографии подбитого танка сирийской армии не позволяют определить место попадания боеприпаса.

"Видно только, что верхняя часть башни объята пламенем. Обычно так бывает, когда поражается боекомплект и происходит возгорание зарядов. Достоверной информации о судьбе экипажа пока нет", – комментирует фото Лев Романов.

Отвага2004

Эта версия "семьдесят второго", появившаяся в начале 2017 года, отличается от других смонтированными сплошными металлическими пластинами, расположенными под углом в передней верхней части корпуса, на башне и бортах.

Отвага2004

Такая доработка "существенно повысила защиту бронемашины – "бронеуголки" не раз выдерживали попадание не только реактивных гранат, но и противотанковых управляемых ракет.

За все время боевых действий это всего лишь второй случай полного уничтожения Т-72 подобной модификации.
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Сирия
Продукция
Т-72
Проекты
ИТ

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