Сирийский опыт показал необходимость в БРЭМ нового поколения
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Сирийский опыт и, в частности боевые операции последних дней, еще раз продемонстрировал необходимость скорейшего принятия на вооружение российской армии бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) нового поколения, пишет Вестник Мордовии.
|Источник: Отвага2004
"В сражении в бывшем палестинском лагере Ярмук возникли существенные проблемы с вывозом поврежденной техники в тыл. Техника, которая сейчас есть в войсках, делать это под огнем противника просто не может. Нужна БРЭМ с так называемой автоматизированной сцепкой, когда поврежденный танк берется на буксир, а члены экипажа при этом остаются в хорошо защищенной капсуле", – говорится в публикации Дмитрия Лемешко.
|Источник: Отвага2004
Он напоминает, что именно для таких задач на платформе "Армата" разрабатывается новейшая Т-16.
Новая машина имеет мощное бронирование, динамическую защиту, а также средства противодействия управляемому вооружению.
БРЭМ весом в 57 тонн будет оснащена 1500-сильным двигателем и вооружена дистанционно-управляемым 12,7-мм пулеметом "Корд". Для эвакуации экипажа поврежденного танка внутри машины предусмотрены дополнительные места.
Всё это позволит успешно выполнять боевые задачи под интенсивным огнем противника, заключает автор.
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26.04.2018
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