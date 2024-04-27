Россия до конца года поставит Иордании три вертолета Ми-26Т2
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Вертолет МИ-26Т2. Архивное фото.
Источник: © Фото : Kirill Naumenko
АНТАЛЬЯ, 26 апр - РИА Новости. Россия до конца года поставит Иордании три тяжёлых вертолёта Ми-26Т2 в рамках контракта на четыре такие машины, заявил журналистам в четверг в ходе авиасалона Eurasia Airshow-2018 гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.
"Идёт исполнение контракта - в этом году мы должны завершить поставки. Всего речь идёт о четырёх машинах", - сказал Богинский, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее на официальном сайте Минобороны Иордании было опубликовано сообщение о том, что российский вертолёт Ми-26Т2 пополнил авиапарк ВВС королевства. В военном ведомстве этой страны отметили, что данная машина поступила в качестве первой партии, за которой последуют поставки ещё нескольких вертолётов данной модели. Позднее данную информацию подтвердили в пресс-службе "Вертолётов России".
Самый грузоподъемный в мире серийный вертолет Ми-26 уникален по своим транспортным возможностям и используется для мобильной переброски десантных подразделений, в том числе крупногабаритной техники. Ми-26 может быть использован для выполнения широкого круга задач, в том числе транспортных, эвакуационных и противопожарных. Вертолет способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.
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26.04.2018
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