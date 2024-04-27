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"Шилки" охотятся за снайперами и пулеметчиками террористов в Дамаске

27.04.2018 Российская газета 72 0
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ЗСУ-23-4
Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка".
Источник: rg.ru

Сирийские военные мобилизовали для зачистки от террористов лагеря палестинских беженцев Ярмук все имеющиеся в их распоряжении модификации зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4.



В боевых порядках механизированных подразделений республиканской гвардии замечена "Шилка", получившая дополнительную защиту в виде установленных под углом бронированных пластин. Также боевую машину приспособили для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами. Направляющие установлены над 23-мм автоматическими пушками.

Вместе с такими защищенными самоходками с боевиками сражаются и обычные боевые машины. Единственной их доработкой является демонтаж радиолокационной станции, благодаря чему удалось увеличить имеющийся боекомплект.

ЗСУ-23-4 используют в Сирии как машины огневой поддержки, они прикрывают атакующие танки и подразделения пехоты. Плотным огнем скорострельных пушек уничтожают снайперов, пулеметчиков, террористов, вооруженных различным противотанковым оружием, на дальности до 2 км.

Особенно возрастает эффективность данных установок в ходе боевых действий в районах с городской застройкой. Угол подъема орудий до 85 градусов позволяет "доставать" боевиков на верхних этажах зданий.

Как отмечают военные эксперты, в настоящее время без "Шилок" не обходится ни одна масштабная операция сирийских вооруженных сил.


Алексей Брусилов
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Сирия
Продукция
Шилка

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