"Шилки" охотятся за снайперами и пулеметчиками террористов в Дамаске

Сирийские военные мобилизовали для зачистки от террористов лагеря палестинских беженцев Ярмук все имеющиеся в их распоряжении модификации зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4.

В боевых порядках механизированных подразделений республиканской гвардии замечена "Шилка", получившая дополнительную защиту в виде установленных под углом бронированных пластин. Также боевую машину приспособили для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами. Направляющие установлены над 23-мм автоматическими пушками.

Вместе с такими защищенными самоходками с боевиками сражаются и обычные боевые машины. Единственной их доработкой является демонтаж радиолокационной станции, благодаря чему удалось увеличить имеющийся боекомплект.

ЗСУ-23-4 используют в Сирии как машины огневой поддержки, они прикрывают атакующие танки и подразделения пехоты. Плотным огнем скорострельных пушек уничтожают снайперов, пулеметчиков, террористов, вооруженных различным противотанковым оружием, на дальности до 2 км.

Особенно возрастает эффективность данных установок в ходе боевых действий в районах с городской застройкой. Угол подъема орудий до 85 градусов позволяет "доставать" боевиков на верхних этажах зданий.

Как отмечают военные эксперты, в настоящее время без "Шилок" не обходится ни одна масштабная операция сирийских вооруженных сил.

Алексей Брусилов