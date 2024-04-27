"Шилки" охотятся за снайперами и пулеметчиками террористов в Дамаске
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Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка".
Источник: rg.ru
Сирийские военные мобилизовали для зачистки от террористов лагеря палестинских беженцев Ярмук все имеющиеся в их распоряжении модификации зенитной самоходной установки ЗСУ-23-4.
"Шилки" в Дамаске
Фото: https://t.co/HgePy5O9ra pic.twitter.com/Xhwug7xOOF— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 26 апреля 2018 г.
В боевых порядках механизированных подразделений республиканской гвардии замечена "Шилка", получившая дополнительную защиту в виде установленных под углом бронированных пластин. Также боевую машину приспособили для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами. Направляющие установлены над 23-мм автоматическими пушками.
Вместе с такими защищенными самоходками с боевиками сражаются и обычные боевые машины. Единственной их доработкой является демонтаж радиолокационной станции, благодаря чему удалось увеличить имеющийся боекомплект.
ЗСУ-23-4 используют в Сирии как машины огневой поддержки, они прикрывают атакующие танки и подразделения пехоты. Плотным огнем скорострельных пушек уничтожают снайперов, пулеметчиков, террористов, вооруженных различным противотанковым оружием, на дальности до 2 км.
Особенно возрастает эффективность данных установок в ходе боевых действий в районах с городской застройкой. Угол подъема орудий до 85 градусов позволяет "доставать" боевиков на верхних этажах зданий.
Как отмечают военные эксперты, в настоящее время без "Шилок" не обходится ни одна масштабная операция сирийских вооруженных сил.
Алексей Брусилов
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26.04.2018
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