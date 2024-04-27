Патрушев обсудил Ближний Восток с израильским коллегой
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Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев
СОЧИ, 24 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Сочи с заместителем председателя Совета национальной безопасности Израиля Эйтаном Бен Давидом.
"На встрече Николая Патрушева и Эйтана Бен Давида обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке", - сообщили в пресс-службе Совбеза России.
Кроме того, секретарь СБ РФ побеседовал с руководителем Директората национальной безопасности кабинета президента Суринама Даниэле Веирой. Одной из тем встречи стало обеспечение международной безопасности в рамках различных международных форматов.
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26.04.2018
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