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Корабли ТОФ на учениях сбили над Японским морем "вражескую" крылатую ракету

27.04.2018 ТАСС 69 0
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В маневрах участвовали большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц"

ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. /ТАСС/. Большие противолодочные корабли (БПК) "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц" на учениях в Японском море сбили "Кинжалом" "вражескую" крылатую ракету.

Об этом сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Во время учений по противовоздушной обороне корабли обнаружили и взяли на сопровождение крылатую ракету-мишень.

Когда она вошла в зону досягаемости корабельной ПВО, экипажи обстреляли ее, использовав зенитно-ракетный комплекс самообороны "Кинжал". В результате крылатая ракета была поражена.

Ранее, отметил Воскресенский, корабли ТОФ, отрабатывая противолодочные задачи, атаковали подлодку условного противника противолодочными ракетами, торпедами и глубинными бомбами.
26.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ

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