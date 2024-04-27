Корабли ТОФ на учениях сбили над Японским морем "вражескую" крылатую ракету



Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В маневрах участвовали большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц"

ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. /ТАСС/. Большие противолодочные корабли (БПК) "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц" на учениях в Японском море сбили "Кинжалом" "вражескую" крылатую ракету.

Об этом сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Во время учений по противовоздушной обороне корабли обнаружили и взяли на сопровождение крылатую ракету-мишень.

Когда она вошла в зону досягаемости корабельной ПВО, экипажи обстреляли ее, использовав зенитно-ракетный комплекс самообороны "Кинжал". В результате крылатая ракета была поражена.

Ранее, отметил Воскресенский, корабли ТОФ, отрабатывая противолодочные задачи, атаковали подлодку условного противника противолодочными ракетами, торпедами и глубинными бомбами.