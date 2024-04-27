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Корабль Каспийской флотилии на учениях поразил цель ракетой "Уран"

27.04.2018 РИА Новости 59 0
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Ракетный корабль Татарстан. Архивное фото
Ракетный корабль Татарстан. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Луковцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр - РИА Новости. Корабельная ударная группа Каспийской флотилии во главе с ракетным кораблем "Татарстан" успешно выполнила артиллерийские и зенитные стрельбы штатными комплексами по морской и воздушной целям в районе рассредоточения в акватории Каспийского моря, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Выполнив элементы боевого маневрирования в составе группы, экипажи отработали поиск кораблей условного противника, отражение воздушного удара вертолетной группы условного противника, а также выход из боя", - сказал он.

Ракетный корабль "Татарстан" выполнил ракетную стрельбу несколькими противокорабельными крылатыми ракетами из счетверенных пусковых установок корабельного ракетного комплекса "Уран". Надводный корабль условного противника был успешно поражен.

Противника имитировал специально предназначенный для этих целей буксируемый корабельный щит-мишень. Воздушные цели имитировались сбросом из самолетов Су-24 светящихся авиабомб САБ-250.

В состав ударной группы вошло более десяти кораблей, в том числе малые ракетные и артиллерийские корабли "Астрахань", "Град Свияжск", "Углич", "Волгодонск", "Махачкала", "Великий Устюг" а также тральные корабли, артиллерийские катера и суда обеспечения.

Выдача целеуказания на стрельбу осуществлялась бортовыми комплексами радиотехнического вооружения кораблей и береговыми станциями наблюдения Каспийской флотилии. Навигационное обеспечение действий корабельной ударной группы в назначенном районе обеспечивали мобильные радионавигационные системы, развернутые гидрографической службой флотилии.
26.04.2018
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Продукция
Град Свияжск
Су-24
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Военные учения
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