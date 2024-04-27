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Патрушев обсудил с советником президента Афганистана борьбу с наркотрафиком

27.04.2018 РИА Новости 74 0
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Николай Патрушев. Архивное фото
Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

СОЧИ, 26 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил в Сочи с советником президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммадом Ханифом Атмаром борьбу с оборотом наркотиков и финансированием терроризма, сообщили в пресс-службе Совбеза.

Беседа состоялась на полях международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Сочи 25-26 апреля.

"Николай Патрушев и Мохаммад Ханиф Атмар обсудили вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и противодействие финансированию терроризма", - говорится в сообщении.

Также Патрушев провел беседу с министром правительства Боснии и Герцеговины Драганом Мектичем, на которой обсуждалось противодействие нелегальной миграции. На полях конференции по безопасности Патрушев провел двусторонние встречи с представителями Гватемалы, Мадагаскара, Гамбии, Буркина-Фасо, Доминиканской Республики, Республики Сейшельские острова, Республики Сенегал и Республики Бурунди, добавляет пресс-служба.
26.04.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
БиГ
Буркина-Фасо
Бурунди
Россия
Сенегал
Персоны
Патрушев Николай

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