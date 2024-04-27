Генштаб приступил к изучению "умных" ракет США



Ракеты, сбитые во время атаки на сирийские объекты 14 апреля 2018г.

Источник: rg.ru Ракеты, сбитые во время атаки на сирийские объекты 14 апреля 2018г.Источник: rg.ru

Упавшие в Сирии крылатые "умные" ракеты производства США, а также Великобритании и Франции изучаются специалистами российского оборонного ведомства. Полученные в ходе исследования данные будут использованы для совершенствования отечественных образцов вооружений и сил ПВО. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской.

Военачальник акцентировал внимание, что в Москву для изучения тактико-технических характеристик доставлены одна американская крылатая ракета Tomahawk и авиационная высокоточная ракета SCALP EG.

Именно детище франко-английской оборонки представляет особый интерес для специалистов, так как Storm Shadow (SCALP) или "Штормовая тень" разработана относительно недавно. Боевые стрельбы впервые прошли в 2003 году в Ираке.

Из открытых источников известно, что масса крылатой ракеты составляет 1300 килограммов, а боеголовки 450 килограммов. Длина SCALP - 5,1 метра, размах крыла - 2,84 метров. Дальность полета составляет свыше 250 километров. Ракета может лететь над поверхностью на высоте 30 - 40 метров. Особый интерес для специалистов представляет инерциальная система наведения ракеты. После запуска расчет траектории осуществляется бортовым компьютером, который использует систему GPS и режим сопоставления местности в районе цели с заложенным образцом в памяти ракеты.

Напомним, что 25 апреля Минобороны РФ продемонстрировало обломки крылатых ракет, выпущенных по Сирии военными Франции, Великобритании и США. Большую часть выпущенных союзниками ракет сирийские ПВО сбили, часть в полете сломалась, в итоге до целей долетели не более 22 ракет из 105. На выставке были представлены части американских ракет "Томагавк", а также крылатые ракеты SCALP.

Николай Грищенко