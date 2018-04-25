Пентагон: Искусственный интеллект сегодня важнее гиперзвука



Искусственный интеллект.

Источник: vpk-news.ru Искусственный интеллект.Источник: vpk-news.ru

Заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан заявил о том, что надеется на создание в рамках ведомства центра искусственного интеллекта в течение ближайших шести месяцев. На искусственный интеллект при планировании военных операций и их проведении США рассчитывают наравне с Китаем, который, как ранее сообщалось, уже запустил подобного рода программу.

В американском военном ведомстве дают понять, что промедление с открытием нового научного центра может привести к отставанию от КНР в области развития идеи искусственного интеллекта (ИИ) для военных нужд.

Напомним, что на первом этапе США планируют применить ИИ для анализа огромных объёмов информации, поступающей в Пентагон со спутников и беспилотников. Сейчас, как сообщают в Минобороны США, анализируется не более 5% этой информации, но ИИ позволит довести анализ до 100%. Заявлено, что это необходимо, например, для выявления позиций террористов в тех или иных районах. "В ручном ключе" проанализировать терабайты видео и фото, как отмечают в Пентагоне, возможным не представляется.

Тот же Шэнахан заявил, что на данном этапе у Пентагона нет планов по открытию аналогичных центров по развитию программ гиперзвукового и лазерного оружия. Эти технологии, по словам замминистра обороны, изучаются в совокупности с рядом других программ – в частности, в одном ряду с программой создания компактного мобильного источника энергии, который можно было бы применять для формирования высокоэнергетического лазерного луча.

В июле, по словам Патрика Шэнахана, Пентагон представит программу разработок до 2023 года, что позволит "спланировать инвестиции".