Пентагон: Искусственный интеллект сегодня важнее гиперзвука
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Искусственный интеллект.
Источник: vpk-news.ru
Заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан заявил о том, что надеется на создание в рамках ведомства центра искусственного интеллекта в течение ближайших шести месяцев. На искусственный интеллект при планировании военных операций и их проведении США рассчитывают наравне с Китаем, который, как ранее сообщалось, уже запустил подобного рода программу.
В американском военном ведомстве дают понять, что промедление с открытием нового научного центра может привести к отставанию от КНР в области развития идеи искусственного интеллекта (ИИ) для военных нужд.
Напомним, что на первом этапе США планируют применить ИИ для анализа огромных объёмов информации, поступающей в Пентагон со спутников и беспилотников. Сейчас, как сообщают в Минобороны США, анализируется не более 5% этой информации, но ИИ позволит довести анализ до 100%. Заявлено, что это необходимо, например, для выявления позиций террористов в тех или иных районах. "В ручном ключе" проанализировать терабайты видео и фото, как отмечают в Пентагоне, возможным не представляется.
Тот же Шэнахан заявил, что на данном этапе у Пентагона нет планов по открытию аналогичных центров по развитию программ гиперзвукового и лазерного оружия. Эти технологии, по словам замминистра обороны, изучаются в совокупности с рядом других программ – в частности, в одном ряду с программой создания компактного мобильного источника энергии, который можно было бы применять для формирования высокоэнергетического лазерного луча.
В июле, по словам Патрика Шэнахана, Пентагон представит программу разработок до 2023 года, что позволит "спланировать инвестиции".
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24.04.2018
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Леонид Андреич
156
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№1
25.04.2018 05:18
- Искусственный интеллект - это сильная вещь, конечно.. Но ещё сильнее интеллект природный, натуральный. Без интеллекта натурального не будет и интеллекта искусственного.
А натуральный интеллект начинается с детского садика..
Нет , еще раньше - гораздо раньше, чем за 9 - 12 месяцев до рождения, он начинается с того, что учила в школе мама.. и папа..
Так не пора ли уже и школы и детские садики отдать в подчинение армии..
..Петровские времена в матушке-России..
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gvinpin
401
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№2
25.04.2018 08:27
ИИ будет новым термоядом, готовым в ближайшие 20 лет.
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Hazzard
7556
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№3
25.04.2018 08:56
Цитата, gvinpin сообщ. №2
ИИ будет новым термоядом, готовым в ближайшие 20 лет.
*ближайшие 6 месяцев на протяжении 20 лет.
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