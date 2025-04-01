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"Рособоронэкспорт" впервые показал разрешенные к экспорту элементы "Ратника"

25.04.2018 Ростех 571 0
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Стенд "Рособоронэкспорт"
Стенд "Рособоронэкспорт".
Источник: rostec.ru

"Рособоронэкспорт" впервые публично продемонстрировал элементы боевой экипировки "Ратник", которые разрешены к продажам за рубеж. Компания принимает участие в проходящей с 24 по 26 апреля в Сочи IX Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие организовал Совет безопасности Российской Федерации.

В форуме участвует более 100 иностранных делегаций, возглавляемых высшими должностными лицами министерств и ведомств, которые отвечают за вопросы обеспечения безопасности своих государств.

"Сегодня мир сталкивается с беспрецедентным числом вызовов в области безопасности. Оно постоянно растет. С каждым витком все новые критичные области функционирования государства и общества становятся уязвимыми перед разрушительными действиями преступников-одиночек, организованных групп или междунациональных организаций. Участие в ежегодных встречах высоких представителей крайне важно для "Рособоронэкспорта". Благодаря им мы имеем возможность следовать мировым трендам в сфере безопасности и выходить на мировой рынок с максимально актуальными предложениями и программами по уникальным системам, средствам и образцам вооружений российского производства в сфере систем безопасности", – заявил Александр Михеев.

Основными темами встреч, в которых примет участие "Рособоронэкспорт", станут противодействие терроризму, обеспечение информационной безопасности, борьба с организованной преступностью и наркотрафиком, рассказали в пресс-службе компании.

На "полях" встречи организована имиджевая экспозиция "Рособоронэкспорта", в рамках которой проводятся презентации средств обеспечения безопасности российского производства, а также демонстрируются созданные компанией специализированные фильмы.

Спецэкспортер представляет в Сочи разработки 15 российских компаний: специальное стрелковое оружие, боеприпасы, в том числе нелетального действия, специальные средства для оснащения полиции и подразделений антитеррора, бронеавтомобили, комплексы с беспилотными летательными аппаратами различного назначения, а также средства борьбы с БЛА.

На экспозиции "Рособоронэкспорта" впервые показаны разрешенные к поставкам на экспорт элементы боевой экипировки "Ратник", которая по своим техническим характеристикам превосходит все зарубежные аналоги. Демонстрируются самый легкий в мире пистолет калибра 9 мм ГШ-18 и мобильный автоматический гранатомет АГС-30, способный вести огонь мощными термобарическими боеприпасами и боеприпасами нелетального действия. Представлены специальные малогабаритные робототехнические комплексы "Скарабей", "Сфера", показавшие свою эффективность при проведении контртеррористической операции в Сирии.

Также компания представит иностранным заказчикам уникальные мобильные системы, позволяющие проводить идентификацию личности в оперативном режиме и быстро создавать базы данных разыскиваемых лиц. Кроме того, участники встречи смогут ознакомиться с новейшими разработками в области обеспечения безопасности в городах и местах массового скопления людей. Подобные решения незаменимы при проведении масштабных мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
6Б21 Пермячка
АГС-30
ГШ-18
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
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