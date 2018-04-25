"Адмирал Кузнецов" будет умеренно модернизирован



Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

Источник: Василий Максимов / Коммерсантъ Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".Источник: Василий Максимов / Коммерсантъ

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Минобороны подписало с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) контракт на ремонт и модернизацию единственного в составе ВМФ авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Работы в течение двух лет будут вестись на мурманском 35-м судоремонтном заводе, дочерней структуре северодвинской "Звездочки". По информации “Ъ”, стоимость работ составит около 55 млрд рублей. Этой суммы недостаточно, чтобы провести коренную модернизацию корабля: из-за нехватки средств оборонное ведомство ограничится ремонтом котлотурбинной установки и заменой радиоэлектронного вооружения.

Вчера в ОСК подтвердили, что контракт с Минобороны на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" подписан. Работы пройдут на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, предприятие является дочерней структурой северодвинской "Звездочки", входящей в структуру ОСК. В корпорации и на ее предприятиях не раскрывают ни сумму контракта, ни сроки его исполнения, ни объемы работ, которые необходимо выполнить.

"Всего в работах на крейсере планируется задействовать около тысячи человек — это в первую очередь работники филиала 35-го судоремонтного завода и головной “Звездочки”. По мере необходимости компетентные специалисты могут привлекаться и из других филиалов Центра судоремонта",— рассказал в пресс-службе "Звездочки".

В апреле замминистра обороны России Юрий Борисов заявлял, что работы на единственном российском авианосце должны завершиться в 2020 году, а в строй крейсер должен вернуться в 2021 году. Таким образом, на ремонт и модернизацию мурманскому филиалу "Звездочки" отводится около двух лет. Несколько источников “Ъ” в судостроительной отрасли сомневаются в реальности выполнения работ в поставленные сроки. Маловероятным считает окончание работ в 2020 году и главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, который приводит примеры "не самых сложных", тем не менее затянувшихся работ на атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" и большом противолодочном корабле "Адмирал Чабаненко".

По информации “Ъ”, цена контракта составляет 55–62 млрд рублей. Данный объем финансирования собеседники “Ъ” называют "более чем скромным" и недостаточным для проведения серьезной модернизации корабля. По словам источников “Ъ”, силовая установка останется котлотурбинной. "В России не производят газотурбинные силовые установки необходимой для такого корабля мощности. Можно было бы закупить установку американского производства, но политическая обстановка не позволяет этого сделать. К тому же средств на приобретение явно не хватит",— констатирует собеседник “Ъ” в одном из профильных научных центров. Вместо смены всей силовой установки, будет проведена смена котлов в ее составе. Также на "Кузнецове" будет установлено новое радиоэлектронное вооружение с увеличенной дальностью действия.

По данным “Ъ”, на крейсере оставят ракетный комплекс "Гранит". Ранее предлагалось заменить его на более современный комплекс "Калибр", но для этого пришлось бы срезать часть корпуса авианосца, что увеличило бы трудоемкость работ и их длительность. Часть экспертов отрасли полагает, что "Гранит" следует вообще удалить из корпуса корабля, чтобы высвободить пространство для размещения дополнительных единиц авиации. "За все время службы “Кузнецова” “Гранит” ни разу не использовался. Зачем он нужен, если у авиации плечо действия значительно дальше?"— аргументирует собеседник “Ъ” в отрасли. Андрей Фролов считает, что военные будут отстаивать наличие ракетного комплекса на авианосце из-за сокращения числа носителей ракет в составе флота.

Герман Костринский