"Адмирал Кузнецов" будет умеренно модернизирован
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Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник: Василий Максимов / Коммерсантъ
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Минобороны подписало с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) контракт на ремонт и модернизацию единственного в составе ВМФ авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Работы в течение двух лет будут вестись на мурманском 35-м судоремонтном заводе, дочерней структуре северодвинской "Звездочки". По информации “Ъ”, стоимость работ составит около 55 млрд рублей. Этой суммы недостаточно, чтобы провести коренную модернизацию корабля: из-за нехватки средств оборонное ведомство ограничится ремонтом котлотурбинной установки и заменой радиоэлектронного вооружения.
Вчера в ОСК подтвердили, что контракт с Минобороны на ремонт и модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" подписан. Работы пройдут на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, предприятие является дочерней структурой северодвинской "Звездочки", входящей в структуру ОСК. В корпорации и на ее предприятиях не раскрывают ни сумму контракта, ни сроки его исполнения, ни объемы работ, которые необходимо выполнить.
"Всего в работах на крейсере планируется задействовать около тысячи человек — это в первую очередь работники филиала 35-го судоремонтного завода и головной “Звездочки”. По мере необходимости компетентные специалисты могут привлекаться и из других филиалов Центра судоремонта",— рассказал в пресс-службе "Звездочки".
В апреле замминистра обороны России Юрий Борисов заявлял, что работы на единственном российском авианосце должны завершиться в 2020 году, а в строй крейсер должен вернуться в 2021 году. Таким образом, на ремонт и модернизацию мурманскому филиалу "Звездочки" отводится около двух лет. Несколько источников “Ъ” в судостроительной отрасли сомневаются в реальности выполнения работ в поставленные сроки. Маловероятным считает окончание работ в 2020 году и главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, который приводит примеры "не самых сложных", тем не менее затянувшихся работ на атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" и большом противолодочном корабле "Адмирал Чабаненко".
По информации “Ъ”, цена контракта составляет 55–62 млрд рублей. Данный объем финансирования собеседники “Ъ” называют "более чем скромным" и недостаточным для проведения серьезной модернизации корабля. По словам источников “Ъ”, силовая установка останется котлотурбинной. "В России не производят газотурбинные силовые установки необходимой для такого корабля мощности. Можно было бы закупить установку американского производства, но политическая обстановка не позволяет этого сделать. К тому же средств на приобретение явно не хватит",— констатирует собеседник “Ъ” в одном из профильных научных центров. Вместо смены всей силовой установки, будет проведена смена котлов в ее составе. Также на "Кузнецове" будет установлено новое радиоэлектронное вооружение с увеличенной дальностью действия.
По данным “Ъ”, на крейсере оставят ракетный комплекс "Гранит". Ранее предлагалось заменить его на более современный комплекс "Калибр", но для этого пришлось бы срезать часть корпуса авианосца, что увеличило бы трудоемкость работ и их длительность. Часть экспертов отрасли полагает, что "Гранит" следует вообще удалить из корпуса корабля, чтобы высвободить пространство для размещения дополнительных единиц авиации. "За все время службы “Кузнецова” “Гранит” ни разу не использовался. Зачем он нужен, если у авиации плечо действия значительно дальше?"— аргументирует собеседник “Ъ” в отрасли. Андрей Фролов считает, что военные будут отстаивать наличие ракетного комплекса на авианосце из-за сокращения числа носителей ракет в составе флота.
Герман Костринский
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23.04.2018
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Восход
13939
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№1
25.04.2018 04:26
Хоть так. У Кузнецова, при всей его убогости как авианосца, достаточно серьезное крейсерское вооружение. Более того, в силу того, что противник сделал ставку на дозвуковые ПКР со сниженной радиолокационной заметностью, практически теряют актуальность корабельные ЗРК средней и большой дальности, ибо носитель за 600-800км Вы не завалите ими в любом случае, а атакующие ордер ракеты обнаружите максимум за 20.
Так что большие ЗУР, летящие далеко и высоко практически бессмысленны, их потенциал не будет реализован даже наполовину.
Чего не скажешь о ЗРК малого радиуса. На них придется львиная доля всех атакующих ракет. И здесь необходима молниеносная скорость реакции, высокая боевая производительность и многоканальность.
Так что Кинжал и Кортик вполне себе еще повоюют, особенно если увеличить их канальность по целям. В любом случае системы ПВО крейсера должны пройти капремонт независимо от проводимой модернизации.
Примерно то же самое можно сказать про РБУ-6000. Редкая атомная и даже дизельная лодка противника не попытается торпедировать АВ, если ей предоставится такая возможность. Трагические исторические прецеденты история уже знает.
Так, например, ПЛ SS-311 «Арчерфиш» четырьмя торпедами потопила японский авианосец Синано , водоизмещением 71,8 тыс тонн (у Кузнецова 59 тыс тонн). И ни эсминцы сопровождения, ни кто либо другой Синано помочь не сумел.
Так что модернизация РБУ-6000 с оснащением его комплексом управляемых бомб РПК-8, должна являться приоритетной задачей.
Гранит, ну черт с ним, пусть остается. Только ежели его оставляют, его нужно хотя бы привести в боеспособное состояние, т.е. полноценно отремонтировать.
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Павел 1978
9683
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№2
25.04.2018 09:57
35-й что-то с 1155 долго возится...
не нравится мне это, хотя другого варианта всё равно нет
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Восход
13939
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№3
25.04.2018 15:38
У него будет улучшена противовоздушная оборона, поставлены новые комплексы «Панцирь» морского исполнения
Уже что-то. Еще бы "Кинжал" если не заменили на Кинжал-2, то хотя бы просто модернизировали по мере технической возможности. Осу по-моему до сих пор улучшают, во всяком случае пытаются из нее отжать все, что можно. Из Тора/Кинжала то побольше можно выжать, даже без замены ПУ и ЗУР (в первую очередь канальность - количество одновременно обстреливаемых целей и наводимых ракет) и помехозащищенность.
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Данилович
423
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№4
25.04.2018 19:09
Цитата, собеседник “Ъ”
"За все время службы “Кузнецова” “Гранит” ни разу не использовался.
А в скольких войнах он участвовал, что бы применять "Гранит"???
Цитата, собеседник “Ъ”
Зачем он нужен, если у авиации плечо действия значительно дальше?"— аргументирует собеседник “Ъ” в отрасли.
Каких только мудаков земля не рожает..., сидели бы в своих гей-клубах и не высовывались иксперды долбаные.
Что характерно часто в нашем правительстве такие же дауны рулят.
А в шторм, что твоя авиация сможет, мудила???
Не знаю как наши, но пендосы при волнении в три балла уже не летают.
А "Гранит" , он и при семи баллах "Гранит".
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Kali4
1334
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№5
25.04.2018 19:32
Цитата, Восход сообщ. №1
Так что модернизация РБУ-6000 с оснащением его комплексом управляемых бомб РПК-8, должна являться приоритетной задачей.Бесполезно, торпеды из них не сделать, а работать по мк-48 и их модификациям он не может просто по профилю их подхода
Цитата, Восход сообщ. №1
Гранит, ну черт с ним, пусть остается. Только ежели его оставляют, его нужно хотя бы привести в боеспособное состояние, т.е. полноценно отремонтировать.Не будет там гранита, под крышками ТПУ если и будет, то кое что другое, в большем количестве.
Вопрос только зачем? Поставить их и на буксир можно.
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
35-й что-то с 1155 долго возится...Там вроде проекта нет до сих пор утвержденного
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Kali4
1334
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№6
25.04.2018 19:34
Цитата, Данилович сообщ. №4
Что характерно часто в нашем правительстве такие же дауны рулят.:-D
Да че сразу, всю палубу заставить контейнерами с ТПУ, а в ангаре сменный боекомплект хранить. Нахрен авиация нужна?!
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Данилович
423
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№7
25.04.2018 21:57
Цитата, Kali4 сообщ. №6
Да че сразу, всю палубу заставить контейнерами с ТПУ, а в ангаре сменный боекомплект хранить. Нахрен авиация нужна?!
Ну можно конечно убрать все вооружение с крейсера и сделать самоходную баржу с ВПП, как у великих пендосов, а к ней шобло эсминцев и прочей лабуды что бы её случайно не утопили какие нибудь папуасы.
За то, аж на два самолета больше влезет. И эсминцев у нас девать некуда, как впрочем и фрегатов с корветами...
Вы хоть считали для скольких самолетов освободится место из под 12 ПУ П700 "Гранит"???
Вот на этом чертеже хорошо видно, что даже на два самолета места не хватит...
Но всё туда же, щоб як у амерыканцив"...
До сих пор слюни до земли пускают от одного вида американской жвачки.
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Krug78
195
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№8
25.04.2018 22:51
Цитата, Данилович
Вот на этом чертеже хорошо видно, что даже на два самолета места не хватит...1 вертолет, самолет вообще вряд ли.
Да, Вы кстати, крупный эксперт по флоту? Постарайтесь пожалуйста без оскорблений к авторам, даже если по вашему они пишут ерунду, это просто не прилично
[q="А "Гранит" он и при 7 баллах "Гранит""]Круто, можно установку восстановить, чтоб нормально стреляла, только "Гранитов" тех почти не осталось очень мало на всех уже не хватает, эксперт Вы наш [/q]
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