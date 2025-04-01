Система информационного обеспечения полетов беспилотников представлена на навигационном форуме «НАВИТЕХ»



Прототип перспективного БПЛА компании «Новые технологии».

Источник: Военное обозрение Прототип перспективного БПЛА компании «Новые технологии».Источник: Военное обозрение

Разработанная в АО «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») специальная система информационного обеспечения на основе технологий ГЛОНАСС позволяет создать федеральную систему контроля и управления трафиком малых беспилотных авиационных систем (БАС) и организовать эффективное и безопасное использование беспилотников в России. Об этом специалисты РКС рассказали на открывшемся сегодня в Москве XII международном навигационном форуме «Навитех». Практическая отработка новой системы ведется с конца 2017 года.

Новая наземная инфраструктура позволяет в режиме реального времени принимать, обрабатывать и распространять информацию о местоположении, маршруте и параметрах полета БАС. Созданные в РКС технические решения обеспечивают автоматическое построение маршрута полета по заявке оператора летательного аппарата.

Прокладку маршрута в рамках инфраструктуры информационного обеспечения трафика БАС осуществляют «Платформа навигационных приложений», а также «Геоинформационная система», которая содержит актуальную информацию о зонах ограничения полетов и интегрирована с государственными, ведомственными и отраслевыми информационными системами. Специальные приложения для операторов БАС, контент-провайдеров, страховых и других компаний будут создаваться на основе «Платформы комплексных приложений».

Руководитель центра по реализации проектов в области использования результатов космической деятельности РКС Вячеслав ЧИСТЯКОВ: «В рамках проекта мы предусмотрели возможность создания в будущем специальных приложений для операторов беспилотников. Например, для служб доставки можно автоматизировать многие процессы и свести задачу оператора только к выбору адреса точки назначения. Для этого сегодня создается облачная платформа комплексных приложений».

Система рассчитана на работу с дронами в диапазоне от самых малых аппаратов, которые, по мнению специалистов, могут представлять угрозу безопасности больших самолетов, до габаритных БАС.

Развитие рынка навигации обеспечивается за счет использования созданной платформы с возможностью реализации решений компаний-разработчиков и сервис-провайдеров, независимо от формы собственности и объема выручки компании. Данные в рамках системы передаются с помощью существующих систем сотовой связи, а также УКВ-передатчиков и спутниковой связи.

Ожидается, что внедрение новой системы контроля и управления сократит эксплуатационные затраты операторов БАС за счет снижения рисков и формирования благоприятствующих условий для развития индустрии страхования аппаратов, удобных сервисов и облачного программного обеспечения.