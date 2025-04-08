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В МИД назвали условие для продления договора о СНВ

25.04.2018 РИА Новости 496 0
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Здание МИД России. Архивное фото
Здание МИД России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 23 апр - РИА Новости, Елизавета Исакова. Возможность продления СНВ (Договор между РФ и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений) будет рассматриваться только после выполнения Соединенными Штатами всех обязательств по договору, пока этого нет, заявил РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Речь о возможности продления СНВ еще на пять лет может идти только тогда, когда США четко выполнят свои обязательства в рамках этого договора. Пока они этого не делают", - сказал Ермаков.
24.04.2018
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Страны
Россия
США

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