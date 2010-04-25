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Как одна подлодка победила флот США

25.04.2018 Российская газета 805 0
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Подлодка ВМС Швеции "Готланд"
Подлодка ВМС Швеции "Готланд" на фоне побежденного ею авианосца "Рональд Рейган".
Источник: U.S Navy/Wikipedia.org

США имеют самый большой и разнообразный военный флот на планете. Его гордостью являются авианосцы - огромные "плавучие аэродромы" с атомными силовыми установками, каждый из которых может нести вдвое больше самолетов, чем любой иностранный корабль. Тем более удивительно, что на учениях 2005 года эту плавучую гордость условно уничтожила одна небольшая подводная лодка.

Строительство шведской неатомной субмарины типа "Готланд" обходится в 100 миллионов долларов - столько же стоит американский истребитель F-35. Но пользы от "Готланда" намного больше, как показывает практика. Во время учений флотов НАТО в Атлантике шведская субмарина смогла незамеченной проскользнуть мимо кораблей, охранявших американский авианосец "Рональд Рейган", войти в "красную зону" непосредственной близости с флагманом, влепить ему в борт несколько учебных торпед, а затем так же незаметно улизнуть.

Результат маневров настолько поразил командованием ВМС США, что оно на два года арендовало "Готланд", чтобы доработать системы противолодочного обнаружения. Однако найти субмарину в океанских глубинах совсем непросто, пишет Real Engineering. Главным отличием небольшого, водоизмещением 1600 тонн корабля является воздухонезависимая силовая установка, двигатель Стирлинга. Каждая из трех построенных субмарин оснащена двумя такими установками, работающими на дизельном топливе и жидком кислороде.

Двигатели Стирлинга шумят намного меньше, чем обычные дизели, поскольку взрывы в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания неминуемо порождают вибрацию, полностью погасить которую неспособны пока никакие амортизаторы. "Готланды" тише атомных подлодок - тем для охлаждения реакторов требуется перекачивать огромные объемы воды, а российские субмарины оснащены датчиками, способными учуять даже микроскопические следы радиоактивности, оставляемые атомоходами. Благодаря воздухонезависимым двигателям "Готланды" могут оставаться под водой намного дольше любых других неатомных субмарин - до двух недель.

Гидроакустический комплекс подлодки представляет собой точно настроенное "ухо", работающее по принципу гидролокации китов и дельфинов. Аппаратура выстраивает 3D-карту окружающего океана. В обычной обстановке гидролокатор работает в активном режиме, посылая сигнал и анализируя его отражение. Когда требуется незаметно подобраться к противнику, система переходит в пассивный режим, внимательно вслушиваясь в морские шумы.

Чуткость комплекса настолько велика, что может определить национальную принадлежность идущих мимо кораблей по рабочей частоте их энергосистем. Если трансформаторы и другая электротехника недостаточно хорошо изолированы от корпуса, то 60-герцовую частоту американского оборудования легко отличить от европейских устройств, работающих на 50 герцах.

Подлодки типа "Готланд" построены в 1992-1997 годах. Длина кораблей 60,4 метра, подводная скорость 20 узлов, экипаж 27 человек. Каждая субмарина вооружена четырьмя носовыми торпедными аппаратами калибра 533 мм с боезапасом в 12 торпед и двумя 400-миллиметровыми аппаратами с шестью торпедами.



Антон Валагин
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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