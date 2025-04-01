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Перспективную атомную подлодку "Хаски" доработают по заказу ВМФ

25.04.2018 Российская газета 882 0
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АПЛ "Хаски"
Предположительно перспективная АПЛ пятого поколения "Хаски".
Источник: malachite-spb.ru

Проект атомной субмарины пятого поколения "Хаски" будет доработан под требования флота, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации ОСК Алексей Рахманов.

- Аванпроект корабля прошел первое обсуждение с коллегами из ВМФ, они высказали определенные замечания, сейчас мы эти замечания будем дорабатывать, - рассказал Рахманов в эфире "Эха Москвы".

Разработкой многоцелевой подлодки пятого поколения "Хаски" занимается петербургское КБ "Малахит". Недавно был опубликован фирменный постер КБ с обликом подлодки будущего, во многом унифицированной с серийной АПЛ проекта "Ясень". Резонно предположить, что корабль на постере - "Хаски", так как у "Малахита" есть опыт публикации внешнего вида перспективных разработок - картинка с тем же "Ясенем" появилась в 90-е годы в журнале "Гангут", причем серийный образец оказался недалек от прототипа.

Если верить постеру, "Хаски" оснастят стелс-рубкой угловатых очертаний, пусковой установкой КР "Калибр" в носу и универсальными ракетными шахтами для "Калибров", "Цирконов" и "Ониксов" в средней части корпуса. Торпедные аппараты разместятся побортно, как на "Ясенях". Оттуда же позаимствованы очертания кормового оперения с заключенным к кольцевой обтекатель гребным винтом.

О завершении работы над обликом "Хаски" стало известно в конце 2017 года. Субмарину оснастят роботами двух стихий и гиперзвуковыми ракетами.


Антон Валагин
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
Робот
Хаски

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