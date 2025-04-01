Российские С-300 и С-400: грозные убийцы или переоцененные пустышки?



Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе.

Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко Комплекс ПВО С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Севастополе.Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Пентагон выражает сомнения в эффективности систем ПВО российского производства. При этом американское военное ведомство, по всей видимости, пытается удержать Турцию от покупки российских С-400. Однако заявления Пентагона вызывают вопросы, так как Соединенные Штаты и их союзники тратят сотни миллиардов долларов на самолеты-невидимки и крылатые ракеты большой дальности. К чему такие расходы, если российское зенитное оружие совершенно неэффективно? До брифинга Пентагона для прессы, который прошел 19 апреля, Министерство обороны очень часто пугало нас тем, насколько результативно С-400 могут превратить прикрываемый район в недоступную для противника зону.

Пентагон отметил, что во время ракетного удара 13 апреля все ракеты союзников поразили цели в Сирии, несмотря на несомненно смехотворные утверждения русских о сирийских ПВО, которые якобы поразили большую часть выпущенных ракет. "После нашей операции Россия лживо заявила, что сирийские средства ПВО сбили значительное количество ракет, хотя на самом деле, мы поразили все свои цели, - сказал 19 апреля репортерам глава пресс-службы военного ведомства Дана Уайт (Dana W. White). - Что касается ракет класса "земля-воздух", запущенных режимом Асада, то почти все эти пуски были произведены уже после того, как наши последние ракеты поразили цели".

А далее Уайт заявил, что средства ПВО российского производства оказались совершенно неэффективными. "Зенитно-ракетные комплексы российского производства были абсолютно неэффективны, - заявил Уайт. - Россия и режим еще раз продемонстрировали неэффективность своих систем спустя два дня, когда эти системы сработали случайно".

Но директор Объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи (Kenneth F. McKenzie) несколько дезавуировал эти заявления. Он отметил, что российские средства ПВО во время налета США и союзников на Сирию были активны, но не пытались поразить летящие ракеты. "В ходе атаки в пятницу ночью российские средства ПВО были приведены в состояние готовности, - сказал Маккензи. - Они сканировали, их самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был в воздухе. Они предпочли не наносить удар, и я не могу строить догадки и предположения о том, почему они так поступили".

Хотя Маккензи подтвердил заявления о неэффективности средств ПВО российского производства, он признался, что есть существенная разница между устаревшими сирийскими комплексами и теми системами, которые используют российские вооруженные силы. "Я могу вам сказать, что остальные сирийские средства ПВО, которые полностью российского производства, использовались весьма активно, но потерпели полную неудачу, - заявил генерал. - Поэтому мне кажется, здесь следует проводить различие, и я это признаю. Русские ничего не сделали, хотя они очень тесно взаимодействуют с сирийскими системами ПВО, которые были использованы неудачно".

Похоже, что комментарии Маккензи и Уайта косвенно нацелены на Турцию, которая является своенравным членом НАТО. Соединенные Штаты пытаются убедить Анкару не покупать российскую систему С-400 "Триумф". "Мы говорили с турками по вопросу оперативной совместимости, - сказал Уайт. - Но в конечном счете турки сами должны решить, в чем состоят их главные стратегические интересы".

Если мы согласимся с утверждением Пентагона о том, что российские средства ПВО совершенно неэффективны, то почему Соединенные Штаты тратят сотни миллиардов долларов на технологию стелс? Аргументы в пользу умопомрачительных расходов на самолеты-невидимки просто испаряются, поскольку той угрозы, которой они должны противостоять, не существует.

На сегодня самолет компании "Нортроп Грумман" В-2 "Спирит" стоит более 45 миллиардов долларов, а F-22 "Раптор" фирмы "Локхид Мартин" обходится почти в 67 миллиардов. Между тем, программа по созданию многоцелевого ударного истребителя F-35 "Локхид Мартин" может обойтись в 406 миллиардов долларов, а цена В-21 "Нортроп Грумман" составит как минимум 56 миллиардов. И сюда еще не входит стоимость обслуживания и ремонта всего этого парка.

Кроме самолетов, Пентагон продолжает вкладывать деньги в малозаметные крылатые ракеты, такие как JASSM-ER. Это системы большой дальности, запускаемые вне зоны действия ПВО противника. Есть и множество других ракет большой дальности для преодоления вражеских систем ПВО (в подавляющем большинстве они российского производства). Но какой в них смысл, если сделанные в России средства ПВО совершенно бесполезны? Ведь российское зенитно-ракетное оружие - это главная угроза для США и союзников. Даже китайцы в основном копируют российскую технику ПВО.

Можно ожидать, что на следующем заседании сенатского комитета по делам вооруженных сил представители Пентагона вновь с тревогой заговорят об опасности со стороны С-300, С-400 и других средств ПВО российского производства, чтобы как-то оправдать свои программы и бюджеты. Они наверняка будут громко причитать о системах воспрещения доступа/блокирования зоны в Калининградской области, в Крыму и других местах. Цикл начнется заново.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

The National Interest, США