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Россия тренируется сбивать истребители США

25.04.2018 ИноСМИ 935 3
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Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии
Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.
Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Восточная Европа стала "линией фронта" в растущем противостоянии между Западом и Россией после того, как Москва аннексировала Крымский полуостров в 2014 году во время беспорядков на Украине. Россия утверждала, что этот шаг был необходим для защиты населения Крыма, в основном русского по этническому составу, пишет "Ньюсуик".

"Прокремлевское правительство в Киеве было свергнуто в ходе политического переворота", при этом возглавляемый США Североатлантический альянс рассматривал этот шаг России как акт агрессии против суверенной Украины.

И НАТО и Россия увеличили свой военный потенциал вдоль границ Восточной Европы, особенно на границах стран Балтии и Польши. Одновременно с этим выросли масштабы и темпы проведения военных учений. Так в течение последних двух недель в Нидерландах проходили учения НАТО Frisian Flag - 2018, сообщает издание. Помимо 50 самолетов из шести стран НАТО в учениях были задействованы более 10 американских самолетов F-15 Eagle.

Между тем, в понедельник в России стартовали учения, в ходе которых более тысячи военнослужащих и более 100 самолетов и вертолетов Западного военного округа отработают более 50 задач. В учениях задействованы истребители Су-27, Су-30СМ и Су-35, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52.

Как сообщило Минобороны России, Военно-воздушные силы отрабатывают отражение воздушных атак, ведение разведки и нанесение "массированных авиаударов" по условным наземным целям. Возглавляет учения командующий армии ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Александр Дуплинский.
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
F-15
Ка-52
Ми-24
Ми-28Н
Ми-35
Су-27
Су-30
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
beka1
1512
№1
25.04.2018 19:58
Цитата, q
Россия тренируется сбивать истребители США
И это замечательно!
0
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IS
forumow
4716
№2
25.04.2018 20:19
Цитата
"Прокремлевское правительство в Киеве было свергнуто в ходе политического переворота", при этом возглавляемый США Североатлантический альянс рассматривал этот шаг России как акт агрессии против суверенной Украины.
Ась...?!
+1
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RU
АНК
146
№3
25.04.2018 20:31
Цитата, forumow сообщ. №2
Ась...?!
Ну что непонятного? Была же команда: всё валить на Россию, значит и переворот на Украине - тоже мы.
0
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