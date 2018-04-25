Россия тренируется сбивать истребители США



Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.

Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Восточная Европа стала "линией фронта" в растущем противостоянии между Западом и Россией после того, как Москва аннексировала Крымский полуостров в 2014 году во время беспорядков на Украине. Россия утверждала, что этот шаг был необходим для защиты населения Крыма, в основном русского по этническому составу, пишет "Ньюсуик".

"Прокремлевское правительство в Киеве было свергнуто в ходе политического переворота", при этом возглавляемый США Североатлантический альянс рассматривал этот шаг России как акт агрессии против суверенной Украины.

И НАТО и Россия увеличили свой военный потенциал вдоль границ Восточной Европы, особенно на границах стран Балтии и Польши. Одновременно с этим выросли масштабы и темпы проведения военных учений. Так в течение последних двух недель в Нидерландах проходили учения НАТО Frisian Flag - 2018, сообщает издание. Помимо 50 самолетов из шести стран НАТО в учениях были задействованы более 10 американских самолетов F-15 Eagle.

Между тем, в понедельник в России стартовали учения, в ходе которых более тысячи военнослужащих и более 100 самолетов и вертолетов Западного военного округа отработают более 50 задач. В учениях задействованы истребители Су-27, Су-30СМ и Су-35, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52.

Как сообщило Минобороны России, Военно-воздушные силы отрабатывают отражение воздушных атак, ведение разведки и нанесение "массированных авиаударов" по условным наземным целям. Возглавляет учения командующий армии ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Александр Дуплинский.