Россия тренируется сбивать истребители США
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Российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Белоруссии.
Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов
Восточная Европа стала "линией фронта" в растущем противостоянии между Западом и Россией после того, как Москва аннексировала Крымский полуостров в 2014 году во время беспорядков на Украине. Россия утверждала, что этот шаг был необходим для защиты населения Крыма, в основном русского по этническому составу, пишет "Ньюсуик".
"Прокремлевское правительство в Киеве было свергнуто в ходе политического переворота", при этом возглавляемый США Североатлантический альянс рассматривал этот шаг России как акт агрессии против суверенной Украины.
И НАТО и Россия увеличили свой военный потенциал вдоль границ Восточной Европы, особенно на границах стран Балтии и Польши. Одновременно с этим выросли масштабы и темпы проведения военных учений. Так в течение последних двух недель в Нидерландах проходили учения НАТО Frisian Flag - 2018, сообщает издание. Помимо 50 самолетов из шести стран НАТО в учениях были задействованы более 10 американских самолетов F-15 Eagle.
Между тем, в понедельник в России стартовали учения, в ходе которых более тысячи военнослужащих и более 100 самолетов и вертолетов Западного военного округа отработают более 50 задач. В учениях задействованы истребители Су-27, Су-30СМ и Су-35, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ми-24, Ми-28Н, Ми-35 и Ка-52.
Как сообщило Минобороны России, Военно-воздушные силы отрабатывают отражение воздушных атак, ведение разведки и нанесение "массированных авиаударов" по условным наземным целям. Возглавляет учения командующий армии ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Александр Дуплинский.
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24.04.2018
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beka1
1512
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№1
25.04.2018 19:58
Цитата, q
Россия тренируется сбивать истребители СШАИ это замечательно!
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forumow
4716
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№2
25.04.2018 20:19
Цитата
"Прокремлевское правительство в Киеве было свергнуто в ходе политического переворота", при этом возглавляемый США Североатлантический альянс рассматривал этот шаг России как акт агрессии против суверенной Украины.Ась...?!
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АНК
146
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№3
25.04.2018 20:31
Цитата, forumow сообщ. №2
Ась...?!Ну что непонятного? Была же команда: всё валить на Россию, значит и переворот на Украине - тоже мы.
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