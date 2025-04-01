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Россия планирует запуск пяти спутников до 2022 года для обеспечения Арктики связью

25.04.2018 ТАСС 379 0
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Николай Никифоров
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров.
Источник: http://minsvyaz.ru/

По словам министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, для покрытия всей арктической зоны РФ связью понадобится около 62 млрд рублей

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Запуск пяти космических аппаратов планируется осуществить до 2022 года в рамках программы развития космической спутниковой группировки для оказания услуг связи в арктической зоне РФ. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в рамках заседания президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

"В период до 2022 года планируется осуществить [запуск] пяти новых космических аппаратов,  в основном они идут на замену космических аппаратов, у которых постепенно вырабатывается ресурс. В период до 2022 года также планируется осуществить создание системы спутниковой связи высокоэллиптических орбит (ВЭО)", - сказал он.

Министр отметил, что связь вещания "Экспресс" состоит из 12 космических аппаратов, которые находятся под управлением и на балансе ГУП "Космическая связь". С помощью этой группировки обеспечивается покрытие примерно 40% территории всей арктической зоны. Добиться покрытия 100% арктической зоны РФ позволит реализация проекта создания связи ВЭО.

По прогнозным оценкам, отметил Никифоров, объем финансирования программы покрытия всей Арктики связью оценивается примерно в 62 млрд рублей, из которых 58 млрд рублей надо привлечь в качестве субсидий из бюджета. Затраты на поддержание и эксплуатацию системы "Экспресс" оцениваются в объеме около 12,7 млрд рублей за 10 лет. Их планируется компенсировать за счет представления услуг связи.

"В настоящее время по проекту концепции существуют технические разногласия, учитывая, что необходимо какое-то решение найти, мы просим повторно отдельно рассмотреть вопрос в правительстве в связи необходимостью принять принципиального решения", - резюмировал Никифоров.
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Никифоров Николай
Проекты
Арктика

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