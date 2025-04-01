Рогозин: ГЛОНАСС перейдет на самоокупаемость с 2018 года



Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вице-премьер отметил, что это "подчеркивает успех политики коммерциализации возможностей" российских орбитальных систем

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россия прекратит госфинансирование акционерного общества "ГЛОНАСС", компания перейдет на самоокупаемость с 2018 года. Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

"АО "ГЛОНАСС", которое является федеральным оператором этой системы, является организацией со 100%-ым государственным участием, - сказал он. - Хочу также вас проинформировать, что с этого года мы прекращаем государственное финансирование, потому что эта организация перешла на самоокупаемость".

По мнению, вице-премьера, "это очень важно", и "подчеркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы". Путин, в свою очередь, высоко оценил полученные показатели. "Да, это очень серьезный результат, причем положительный, поэтому нужно двигаться дальше", - сказал он.