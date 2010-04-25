Минобороны России выступает за активизацию взаимодействия военных ведомств стран ШОС для обеспечения общей безопасности



Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 24 апреля. Государствам-членам Шанхайской организации сотрудничества, нужны эффективные инструменты по пресечению проникновения терроризма в зону ответственности ШОС.

Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, выступая на совещании глав оборонных ведомств ШОС в Пекине.

"Вызовы и угрозы в сфере безопасности меняются. Это требует их постоянного анализа и поиска совместных решений. Пришло время активизировать сотрудничество оборонных ведомств ШОС и объединить наши усилия для обеспечения общей безопасности", – подчеркнул Сергей Шойгу.

"При этом, – отметил министр обороны России, – особое внимание следует уделять оперативному обмену информацией, изучению опыта противодействия терроризму, поддержанию тесных контактов по линии генеральных штабов".

Сергей Шойгу напомнил, что запущен новый механизм взаимодействия в сфере обороны и безопасности – Экспертная рабочая группа при Совещании министров обороны государств-членов ШОС.

"Нам, – сказал Сергей Шойгу, – доложили об итогах ее первого заседания. Поддерживаем достигнутые договоренности, которые касаются порядка дальнейшего функционирования группы и плана ее работы на 2018 год. Считаем, что знание тактических приемов террористов позволит повысить эффективность механизмов реагирования".

Сергей Шойгу отметил, что военное ведомство РФ предлагает "в полной мере учитывать российский боевой опыт, полученный в Сирии, при проведении в августе на территории России совместного учения "Мирная миссия".

"Организована совместная подготовка этого мероприятия. Согласован его замысел, предусматривающий формирование объединенной группировки сил стран ШОС и совместную операцию по уничтожению бандформирований. Во время активной фазы учения планируем провести совещание начальников генеральных штабов", – рассказал министр обороны России.

Он также обратил внимание своих коллег на то, что вступление в ШОС новых членов и расширение сфер взаимодействия требуют уточнения нормативной правовой базы военного сотрудничества.

"Поддерживаем проводимую нашими экспертами работу в этом направлении и предлагаем ее активизировать", – сказал Сергей Шойгу.

Он выразил уверенность, что итоги сегодняшней встречи станут прочной основой для расширения практического взаимодействия военных ведомств стран-участниц ШОС в дальнейшем, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.