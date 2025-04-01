Около 10 Су-35С и Миг-31БМ провели учебные бои в небе над Приморьем



Модернизированный по контракту 2011 года истребитель МиГ-31БМ (бортовой номер "50 красный", регистрационный номер RF-92382) из состава 790-й истребительного авиационного полка ВВС России. Хотилово (Тверская область), ноябрь 2014 года.

Источник: Сергей Луценко / sergey-lutsenko.livejournal.com Модернизированный по контракту 2011 года истребитель МиГ-31БМ (бортовой номер "50 красный", регистрационный номер RF-92382) из состава 790-й истребительного авиационного полка ВВС России. Хотилово (Тверская область), ноябрь 2014 года.Источник: Сергей Луценко / sergey-lutsenko.livejournal.com

Всего экипажи совершили около 20 вылетов

ВЛАДИВОСТОК, 24 апреля. /ТАСС/. Около 10 истребителей Су-35С и МиГ-31БМ провели учебные бои в небе над Приморьем, сообщил во вторник официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Экипажи истребителей в небе Приморья выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки. Особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях. Учебно-тренировочные полеты проходили над акваторией залива Петра Великого и над Амурским заливом", - сказал Воскресенский.

Экипажи Су-35С по очереди тренировались искать, обнаруживать и уничтожать "вражеские" самолеты, в роли которых выступали высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Во время полетов летчики отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса и отработали заход на посадку в ночное время. Всего в ходе летной смены летчики совершили около 20 вылетов.

Истребительный авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного Военного округа, дислоцированный в Приморье, в 2016 году был укомплектован многоцелевыми сверхманевренными истребителями Су-35С поколения "4++" и модернизированными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. В текущем году часть отметит 100-летие со дня основания, отметил Воскресенский.