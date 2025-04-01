Шойгу: ШОС нужны инструменты против проникновения терроризма в зону ее ответственности



Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Источник: vesti.kz Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).Источник: vesti.kz

Особое внимание нужно уделять оперативному обмену информацией, отметил глава Минобороны

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Государствам - членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужны эффективные инструменты по пресечению проникновения терроризма в зону ответственности ШОС, включая оперативный обмен информацией, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Вызовы и угрозы в сфере безопасности меняются. Это требует их постоянного анализа и поиска совместных решений. Пришло время активизировать сотрудничество оборонных ведомств ШОС и объединить наши усилия для обеспечения общей безопасности. Необходимо совместно создавать эффективные инструменты по пресечению проникновения терроризма в зону ответственности Организации", - сказал Шойгу, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "При этом, - подчеркнул министр, - особое внимание следует уделять оперативному обмену информацией, изучению опыта противодействия терроризму, поддержанию тесных контактов по линии генеральных штабов".

Шойгу также отметил, что запущен новый механизм взаимодействия в сфере обороны и безопасности - Экспертная рабочая группа при Совещании министров обороны государств - членов ШОС. "Нам, - сказал министр, - доложили об итогах ее первого заседания. Поддерживаем достигнутые договоренности, которые касаются порядка дальнейшего функционирования группы и плана ее работы на 2018 год. Считаем, что знание тактических приемов террористов позволит повысить эффективность механизмов реагирования".

Шойгу добавил, что Минобороны предлагает "в полной мере учитывать российский боевой опыт, полученный в Сирии, при проведении в августе на территории России совместного учения "Мирная миссия". "Организована совместная подготовка этого мероприятия. Согласован его замысел, предусматривающий формирование объединенной группировки сил стран ШОС и совместную операцию по уничтожению бандформирований. Во время активной фазы учения планируем провести Совещание начальников генеральных штабов", - сказал Шойгу.

Он также обратил внимание коллег на то, что вступление в ШОС новых членов и расширение сфер взаимодействия требуют уточнения нормативной правовой базы военного сотрудничества. "Поддерживаем проводимую нашими экспертами работу в этом направлении и предлагаем ее активизировать", - отметил Шойгу. Он выразил уверенность, что итоги сегодняшней встречи станут прочной основой для расширения практического взаимодействия военных ведомств стран - участниц ШОС.

Удается не допустить дестабилизации

Глава Минобороны также сказал, что государствам - участникам ШОС удается не допускать дестабилизации в зоне ответственности блока, несмотря на обострение международной ситуации.

"Подчеркну, что ключевым приоритетом ШОС неизменно остается поддержание мира и стабильности. Несмотря на обострение международной ситуации, нам удается не допускать дестабилизации в зоне ответственности Организации", - сказал Шойгу, выступая во вторник в Пекине на совещании министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

При этом он отметил, что в послании Федеральному Собранию в марте этого года президент России Владимир Путин "призвал совместно подумать над обновленной системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации". "Достижению этой цели во многом должна содействовать деятельность ШОС", - подчеркнул Шойгу.

Он также сказал, что впервые совещание министров обороны ШОС проходит в новом составе. "Благодаря нашим совместным усилиям, Индия и Пакистан активно подключились к военному сотрудничеству в Организации и участвуют во всех мероприятиях, проводимых по линии оборонных ведомств.

Расширение состава ШОС, несомненно, способствует росту ее влияния не только в политической, экономической и гуманитарных сферах, но и в области безопасности. Открываются дополнительные возможности активнее воздействовать на процессы как на региональном, так и на глобальном уровне", - отметил Шойгу.

По его оценке, многоплановое взаимодействие в формате ШОС "развивается динамично и поступательно". "Интерес к деятельности Организации и желание стать ее полноправными членами проявляют новые государства", - сказал министр.