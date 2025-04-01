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В Петербурге пройдет первая репетиция парада Победы

25.04.2018 РИА Новости 615 0
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Курсанты Санкт-Петербургского университета МВД РФ во время военного парада Победы. Архивное фото
Курсанты Санкт-Петербургского университета МВД РФ во время военного парада Победы. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Первая репетиция парада Победы из шести запланированных состоится во вторник вечером на Дворцовой площади в центре Петербруга.

Репетиция начнется в 19 часов.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Западного военного округа, к первой репетиции будут привлечены только пешие парадные расчеты общей численностью около 4,5 тысяч человек, в том числе от суворовского училища, кадетского корпуса, президентского кадетского корпуса, Михайловской артиллерийской академии, Военной академии связи, Военной академии МТО, Инженерно-технического военного института, Военного института железнодорожных войск, Военно-медицинской академии, Военного института физической культуры, Военно-космической академии, от армии ВВС и ПВО, а также сводный батальон от Военного учебно-научного центра ВМФ, от бригады специального назначения, от управления округа, от бригады морской пехоты, от отдельной мотострелковой бригады, от учебного центра и сводный военный оркестр на 357 человек, рота барабанщиков, знамённая группа и рота почетного караула.

Кроме того, в параде примут участие расчеты МВД России - парадный расчет от суворовского училища МВД, от Военного института войск национальной гвардии, от войск национальной гвардии СЗФО и сводный батальон от Петербургского университета МВД. Еще один сводный батальон будет представлять университет МЧС. Кроме того, в шествии примет участие парадный расчет всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Тренировки парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая.

В военном параде в составе механизированной колонны пройдут более 90 образцов военной техники, включая бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А со стрелками-зенитчиками и БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы "Нона-СВК", "Мста-С" и "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", ракетные комплексы "Искандер-М" и зенитные ракетные комплексы "С-400". Гусеницы 20 единиц техники будут оснащены асфальтоходными башмаками и гусеничными лентами с "резиновым ходом".

В парадном строе авиации будут задействованы 45 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ил-76, стратегический бомбардировщик Ту-95.
24.04.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ан-12
Ан-26
БМП-3
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Ил-76
Искандер
Ка-52
Ми-26
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