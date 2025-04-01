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"Адмирал Кузнецов" вернется в состав ВМФ в 2021 году

25.04.2018 РИА Новости 349 0
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Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов. Архивное фото
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Агеенко

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вернется в состав Военно-морского флота в 2021 году, рассказал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Мы работы уже начали. Контракт подписан двумя сторонами. Мы планируем закончить всю нашу работу к концу 2020 года. В первом полугодии 2021 года провести испытания и передать корабль в боеспособном состоянии флоту", - сказал он.

"Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" - единственный авианосец, точнее, тяжелый авианесущий крейсер в составе российского ВМФ. Его ввели в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.

Накануне Центр судремонта "Звездочка" приступил к ремонту и модернизации корабля. После обновления он сможет прослужить еще 20 лет, отмечают специалисты.
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец

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