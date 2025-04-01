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Росгвардия заказала два вертолета Ми-8АМТШ для части в Северной Осетии

25.04.2018 РИА Новости 251 0
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Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото
Транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Росгвардия закупает для войсковой части в Северной Осетии два вертолета Ми-8АМТШ за 816,6 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Указывается, что один вертолет нужно поставить до конца этого года, второй - до конца 2019 года. Место поставки - войсковая часть 5592, город Моздок.

Военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ - одни из самых современных и оснащенных вертолетов типа Ми-8/171. Они способны перевозить до четырех тысяч килограммов грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до четырех тысяч килограммов на внешней подвеске. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяет эффективно решать поставленные задачи. Вертолеты могут быть использованы для поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций, а также для специальных задач.

Вертолеты Ми-8АМТШ оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи, их светотехническое оборудование адаптировано для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.

Изготавливаются вертолеты на Улан-Удэнском авиационном заводе.
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Росгвардия
У-УАЗ
Проекты
Медицина

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