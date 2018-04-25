Безлюдный флот



Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО с БЛА «Груша».

Источник: МО РФ Военнослужащий артиллерийского подразделения ЦВО с БЛА «Груша».Источник: МО РФ

Россия стала второй по числу военных беспилотников

Министерство обороны приняло решение сформировать новые полки беспилотников в составе Военно-морского флота. Уже сейчас Вооруженные силы России занимают второе место в мире по количеству дронов. С 2011 года количество беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в армии РФ увеличилось более чем в 10 раз. Подобные устройства занимаются разведкой, целеуказанием, в режиме онлайн корректируют артиллерийские и авиаудары, помогают оценить потери, нанесенные противнику. Флот БЛА изменил тактику использования вооруженных сил на суше, в море и в воздухе.

Как рассказали "Известиям" в Главном штабе ВМФ, первый полк БЛА был в порядке эксперимента создан на Северном флоте. Затем было принято принципиальное решение о формировании подобных соединений во всех флотах страны. Отряды БЛА были созданы на Камчатке, в Североморске и в Крыму. В 2015 году они были преобразованы в эскадрильи. Теперь эти соединения укрупнят и переформируют в полки.

Беспилотники замкнули контур

В 2011 году в российской армии числились 180 БЛА, часть из которых была еще советского производства. В 2015-м в войсках насчитывалось более 1700 новых дронов. К концу 2016 года их количество достигло 1980 единиц. Сейчас в ВМФ, ВКС и сухопутных войсках насчитывается 67 рот БЛА. По экспертным оценкам, количество дронов в российской армии и на флоте значительно превышает 2 тыс. единиц. В будущем их число будет только расти.

10 лет назад на военные беспилотники возлагали в основном разведывательные задачи. Сейчас они находят цели, участвуют в поисково-спасательных операциях, патрулировании, обеспечивают связь, корректируют артиллерийские и авиаудары в режиме онлайн.

— С появлением дронов возросли возможности сухопутных войск, ВКС и ВМФ, — рассказал "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский. — Нашей армии удалось воплотить в жизнь концепцию разведывательно-огневых контуров. Автоматизированная система управления в режиме онлайн концентрирует всю необходимую информацию о ситуации в заданном оперативном районе. Полная и объективная картина позволяет командованию принимать быстрые и правильные решения.

Российские БЛА уже прошли боевое крещение. В Сирии группировка армейских дронов в некоторые моменты достигала 70–80 аппаратов.

"Орлан-10" и другие

В вооруженных силах используется несколько типов БЛА. Самые распространенные — "Орлан-10", "Элерон-3СВ", "Гранат", "Застава" и "Форпост". Все они относятся к легким или средним боевым дронам. Последние два выпускались в России по израильской лицензии, но в РФ были модернизированы. Остальные аппараты — отечественной разработки.

Самый массовый из перечисленных БЛА — разработанный в Санкт- Петербурге "Орлан-10". Он относится к классу средних, радиус действия — до 120 км. Этот дрон может быть оснащен дневными или ночными камерами, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотник способен передавать видео в режиме онлайн, находясь в воздухе до 14 часов и поднимаясь на высоту до 5000 м.

Обычно "Орланы" применяются группами по две-три машины. Один из аппаратов ведет разведку на расстоянии 1–1,5 км от земли, второй — несет средства РЭБ, находясь чуть выше, третий — с высоты 4,5–5 км ретранслирует видео на базу.

"Элерон-3СВ" и "Гранат" относятся к классу легких, их радиус использования — до 30 км. Они отвечают за тактическую разведку местности, патрульные полеты, участвуют в поисково-спасательных операциях.

Незаменимы на море

На вооружении ВМФ состоят беспилотники "Форпост". Эти дроны серьезно расширили возможности береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал". При проведении противодесантной операции они помогут вовремя обнаружить противника и обеспечат точность ракетного удара.

Дроны должны также поступить на вооружение кораблей. Так, например, фрегаты проекта 11356 типа "Адмирал Григорович" могут получить "Орланы-10". Соответствующие испытания прошли летом прошлого года в Черном море. Разведчики позволят фрегатам увеличить точность поражения морских и наземных целей.

Помогут танкистам, пехоте и артиллерии

В сухопутных войсках созданы роты БЛА дивизионного и бригадного подчинения. В основном они вооружены "Орланами-10". В мотострелковых и танковых частях дроны, как правило, решают разведывательные задачи. С их помощью командиры частей и подразделений могут в режиме онлайн отслеживать оперативную обстановку.

При необходимости мотострелки и танкисты могут передать полученную от беспилотников информацию представителям других родов войск, получив поддержку огнем.

В артиллерийских частях дроны занимаются разведкой и корректировкой огня в режиме онлайн. Использование БЛА изменило тактику артиллерийского боя. Еще несколько лет назад батареи могли не менять позиции неделями — сейчас это недопустимо. Артиллеристам надо первыми обнаружить противника, поразить его и оперативно сменить расположение.

Использование БЛА-корректировщиков существенно увеличило эффективность артиллерии при уничтожении единичных целей, приблизив характеристики ствольных и реактивных артсистем к высокоточному оружию.

Еще недавно считалось, что для уничтожения дота нужно израсходовать около 3 тыс. снарядов. Дрон-наводчик позволяет артиллеристам решить такую задачу несколькими залпами.

В ВКС БЛА занимаются разведкой, подсвечиванием целей, подсчетом потерь вероятного противника. Они также участвуют в спасательных операциях. На вооружении у летчиков состоят дроны "Форпост".

Российский флот беспилотников уступает американскому по своей численности. Однако иностранные эксперты считают, что отечественные БЛА с блоками радиоэлектронной борьбы превосходят аналогичные аппараты стран НАТО. Именно такие аппараты, по их мнению, являются главной угрозой для западных армий. России предстоит сделать еще один шаг в развитии военных беспилотников — принять на вооружение тяжелые ударные дроны.

Алексей Рамм, Богдан Степовой