Сирия: запасы ракет к дальнобойным ЗРК С-200 на исходе?
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vestnik-rm.ru
Зенитно-ракетные комплексы С-200 регулярно задействуются в ходе отражения налетов израильской авиации. При таком интенсивном использовании, возможно, уже в обозримом будущем запасы ракет к этим ЗРК сократятся до нуля. Такое мнение высказал один из ведущих экспертов по сирийскому кризису Юрий Лямин.
По его словам, согласно открытым данным о поставках зенитных ракетных систем ПВО страны, в Сирию из СССР в 1980-х гг. было поставлено 8 дивизионов (стрельбовых каналов) С-200ВЭ и 144 ракеты В-880Э к ним. Так как каждый стандартный зенитно-ракетный дивизион имеет шесть пусковых установок, то на каждую из них приходится всего по три ракеты
"С момента поставок прошло уже три десятилетия, и за это время Сирия вполне могла израсходовать значительную часть ракет. Ракеты ЗРС С-200 запускались как до войны в ходе учений, так и в последние годы по израильским самолетам.
При этом удары из-за пределов воздушного пространства самой Сирии заставляли сирийскую ПВО активно использовать единственные ЗРС большой дальности, что у них есть - это С-200ВЭ.
Да и в ходе отражения недавнего американского ракетного удара в числе прочего запускались и ракеты системы С-200. Помимо этого какое-то количество ракет для ЗРС С-200 было потеряно при захвате одного из технических дивизионов около Дамаска осенью 2012 года. Могли быть и какие-то другие неизвестные потери.
Сложно сказать, сколько ракет у Сирии сейчас остается в резерве, на данный момент, судя по спутниковым снимкам, на большинстве позиций пусковые установки С-200ВЭ стоят с развернутыми ракетами, но в случае их дальнейшего активного использования при отражении налетов запасы могут быть исчерпаны", - отмечает Лямин.
Поэтому в настоящее время вопрос оснащения сил ПВО САР современными модификациями ЗРК С-300П имеет наиболее острое значения. Появление новых комплексов позволит сирийцам при исчерпании запасов ракет В-880Э не только сохранить возможности ПВО, но и существенно их повысить.
Лев Романов
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24.04.2018
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