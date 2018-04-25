Мозги для конверсии



Научная деятельность.

Источник: viline.tv Научная деятельность.Источник: viline.tv

Интеллектуальная собственность напрямую связана с государственной безопасностью

При острой необходимости технологической модернизации и инновационного развития экономики, повышения конкурентоспособности отечественных предприятий, диверсификации ОПК возрастает значение эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и управления ими в процессе промышленного производства. Управление правами на РИД, то есть интеллектуальной собственностью, в настоящее время становится частью стратегического менеджмента предприятий ОПК, а его качество оказывает непосредственное влияние на ключевые показатели.

В последнее время получил большую актуальность и широко обсуждается вопрос закрепления прав и охраны результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации. Неоднозначный подход к решению возник скорее всего из-за терминологических неточностей, существующих в законодательстве и нормативных актах в данной области, а также частично из-за непонимания методов и способов обеспечения обороны и безопасности государства.

Можно выделить три аспекта, первым из которых является установление однозначного понимания РИД, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности государства. Второй – как охранять и защищать права на данные РИД, в том числе от утечки информации о них. Третий – кому должны принадлежать исключительные права на данные РИД и кто может быть их легитимным правообладателем.

Секреты терминологии

В настоящее время в законах отсутствует закрепление понятия РИД, хотя в некоторых подзаконных актах предприняты отдельные попытки дать определение, и "РИД, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности государства". Последнее логически вытекает из понятия "результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения", которое первоначально было использовано в постановлении № 1132 правительства РФ как синоним результатов НИОКР. Формулировка "РИД военного назначения" в смысле результатов соответствующих НИОКР вполне корректна, так как выполняемая работа направлена на решение конкретной задачи. Но при этом произошла подмена понятия "результаты НИОКР", являющиеся как нематериальными, так и материальными, на "результаты интеллектуальной деятельности", под чем законодательством в настоящее время подразумеваются исключительные права (интеллектуальная собственность) на охраняемые технические решения.

“При снятии ограничений на распространение информации как секретной необходимо в кратчайшие сроки принять меры по ее правовой охране внутри страны и за рубежом”

И в дальнейшем уже после принятия четвертой части ГК РФ, несмотря на очевидные нестыковки с используемой в кодексе терминологией, понятие "РИД военного назначения" получило широкое распространение и в настоящее время используется в других нормативных актах. Поскольку разговор ведется о правах, отметим, что они не могут быть ни военными, ни гражданскими. Исключительные права возникают в отношении РИД (технические решения), реализованных в объектах, имеющих конкретное предназначение. При этом одни и те же технические решения могут быть использованы как в военной, так и в гражданской технике.

Таким образом, применение понятия "РИД военного назначения" в нормативных документах представляется некорректным. Правильнее, по нашему мнению, "РИД, используемые в продукции военного/гражданского назначения".

В дальнейшем возникло понятие "непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности государства". Впервые оно было применено в гражданском законодательстве в 2008 году в отношении единой технологии в статье 1546 ГК РФ. Схожее понятие фигурирует в правительственном постановлении № 342 от 22 апреля 2009 года "О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности". В нем устанавливаются нормы закрепления за государством прав на РНТД, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности государства.

Смысловой анализ текста показывает, что у слова "непосредственно" существуют следующие синонимы: без посредников, из первоисточника, из первых рук, напрямую. Выделим "без посредников" и "напрямую". Они в нашем случае полностью раскрывают сущность исследуемого понятия. По этой причине рассматриваемые РИД должны сами – непосредственно, напрямую – обеспечивать какие-то вопросы обороны и безопасности государства.

Между тем РИД в массе представляют частные технические решения. Реализованные в составных частях образцов ВВСТ, они позволяют достичь отдельных ТТХ. А собственно оборону и безопасность обеспечивает только эффективное использование самой техники.

Патент на порох

Как исключение из общих правил можно допустить существование РИД, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности государства. Это могут быть технические решения, имеющие инновационный характер, например на уровне открытий, обеспечивающие прорывной характер, которые или придают традиционным ВВСТ качественно новые характеристики, или являются ключевой основой принципиально иных образцов вооружения и военной техники. Историческими примерами таких РИД можно считать создание пороха или ядерного оружия.

Они не носят массового характера, единичны. В силу своей уникальности отнесение РИД к числу непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности государства не может осуществляться с помощью универсальных правовых критериев и этот отбор, по нашему мнению, должен носить индивидуальный характер, а для исключения субъективности реализовываться комиссионно, например коллегией специально назначенных или выбранных на конкурсной основе экспертов (при ВПК, при Минобороны).

Безусловно, все результаты, полученные при выполнении НИОКР по ГОЗ, направлены на достижение требуемых ТТХ и в первую очередь носят военное предназначение, но участвуют в обеспечении обороны и безопасности государства опосредованно, в составе образцов ВВСТ. Таким образом, предлагается отличать РИД, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, от созданных при выполнении НИОКР по ГОЗ и реализованных в ВВСТ (РИД военного назначения). Решая вопрос о принадлежности, нужно определить, как участвуют исследуемые РИД в обеспечении обороны и безопасности государства – непосредственно или опосредованно, в составе образца ВВСТ.

Рассматривая вопрос охраны прав, необходимо учитывать следующее. Как известно, в число РИД входят:

охраноспособные – те виды, которые упомянуты в законодательстве как подлежащие правовой охране. Охраняемые РИД – объекты интеллектуальной собственности (ОИС), в число которых входят изобретения, полезные модели, промышленные образцы, объекты авторского права;

охраняемые в режиме конфиденциальности (коммерческой тайны или т. п.) – секреты производства (ноу-хау);

охраняемые в режиме государственной тайны на основе действующего законодательства и в силу этого изъятые из гражданского оборота;

иные, не являющиеся объектами правовой охраны в соответствии с действующим законодательством (неохраноспособные).

Рассекретили – торгуй

Существуют различные способы охраны прав на РИД. Это патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов с раскрытием сущности охраняемых технических решений. Охрана прав на РИД в режиме конфиденциальности, в частности как секретов производства (ноу-хау), осуществляется с помощью различных мероприятий. Кроме того, результаты творческой деятельности человека могут охраняться в режиме авторского права. В области техники это реализуется посредством публикаций в научно-технических изданиях.

“Требование о всеобщем закреплении за государством прав на РИД, создаваемые при выполнении НИОКР по ГОЗ, нормативно не закреплено”

Формы правовой охраны РИД должны выбираться в соответствии с существующими стратегиями заказчиком или самим разработчиком на основании условий контрактов при соблюдении норм относительно сведений, составляющих гостайну. Поэтому мероприятия по обеспечению правовой охраны РИД, полученных при выполнении НИОКР по ГОЗ и реализованных в образцах ВВСТ, должны носить комплексный индивидуальный характер под каждый конкретный результат.

Для сохранности сведений, относящихся к гостайне, РИД автоматически изымаются из гражданского оборота и все права на них остаются за государством. По истечении времени при понижении уровня секретности эти РИД могут быть обеспечены правовой охраной в режиме секретных изобретений, что позволит их оборот, то есть коммерциализацию, внутри комплекса предприятий ОПК страны. При рассекречивании данных РИД права на них могут быть по договору уступки переданы организациям-разработчикам, в том числе для диверсификации предприятий ОПК. При снятии ограничений на распространение информации о данных РИД как секретной необходимо в кратчайшие сроки принимать традиционные комплексные меры по их правовой охране внутри страны и за рубежом в целях защиты имущественных интересов легитимных правообладателей и блокирования экспортных рынков конкурентами.

С охраной РИД связан вопрос закрепления исключительных прав на них. Как известно, институт интеллектуальной собственности возник для обеспечения монополии правообладателя в целях извлечения прибыли от коммерциализации продукции, производимой с использованием технических решений, охраняемых в качестве ОИС. Это позволяет компенсировать затраты на их создание и дальнейшее совершенствование. Можно утверждать, что институт интеллектуальной собственности, и в частности правовой охраны РИД, решает исключительно экономические задачи, не имеющие непосредственного отношения к обороне и безопасности государства.

На чьи деньги думали

В ряде подзаконных актов установлены требования о порядке закрепления за государством исключительных прав на РИД, полученных при бюджетном финансировании работ по ГОЗ. Кроме этого, государство контролирует процессы разработки, производства, оборота образцов ВВСТ. В перечень продукции, изъятой из свободного оборота, в частности, включаются:

вооружение, боеприпасы к нему, военная техника, запасные части, комплектующие изделия и приборы к ним, взрывчатые вещества, средства взрывания, пороха, все виды ракетного топлива, а также специальные материалы и оборудование для их производства, специальное снаряжение личного состава военизированных организаций и нормативно-техническая продукция на их производство и эксплуатацию;

ракетно-космические комплексы, системы связи и управления военного назначения, нормативно-техническая документация на их производство и эксплуатацию;

боевые отравляющие вещества, средства защиты от них и нормативно-техническая документация на их производство и использование;

уран, другие делящиеся материалы и изделия из них;

результаты научно-исследовательских и проектных работ, а также фундаментальных поисковых исследований по созданию вооружения и военной техники.

Отметим, что в данном случае речь идет о результатах НИОКР, а не о РИД, тем более не об исключительных правах на них.

В соответствии с ГК РФ "по договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию" (ст. 769), то есть результатом для НИР является отчет об их выполнении, а для ОКР – новый образец техники и комплект конструкторской и технологической документации. При этом получение объектов интеллектуальной собственности целью выполнения НИОКР не является.

В связи с этим Российской Федерации принадлежат, кроме самих объектов, также и права на техническую документацию по их производству и применению, которая может передаваться третьим лицам только на временной основе с сохранением со стороны государства контроля правомерного ее использования. При этом нормативно не зафиксировано требование о всеобщем закреплении за государством прав на РИД, создаваемые при выполнении НИОКР по ГОЗ. Наличие правовой охраны имеет значение для защиты экономических интересов.

Норма статьи 1546 ГК РФ о закреплении за Российской Федерацией прав на технологию, непосредственно связанную с обеспечением обороны и безопасности, оправдана с учетом того, что в соответствии со ст. 1542 ГК РФ единой технологией признается выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие РИД, подлежащие правовой охране в соответствии с ГК РФ. В состав единой технологии могут входить, например, технические данные. Эти РИД не подлежат правовой охране на основании правил ГК РФ. Упрощая, можно сказать, что под единой технологией подразумевается сложный объект (в нашем случае конечная продукция, образец ВВСТ), состоящий из совокупности охраняемых и неохраняемых РИД.

Объем имущества, находящегося в собственности Российской Федерации и ее субъектов, должен определяться не способностью органов власти управлять им, а необходимостью осуществлять функции государства по признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечению обороны и безопасности страны.

Наталья Мазур, доктор экономических наук

Сергей Чеботарев, военный эксперт, полковник юстиции в запасе

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 15 (728) за 17 апреля 2018 года