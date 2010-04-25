Мафия в наступлении



ВС Мексики.

Источник: wallhere.com ВС Мексики.Источник: wallhere.com

Потери армии в Мексике – как в Ираке и Сирии

Мексика обладает очень большой по численности и сложной по структуре армией, полностью ориентированной на противопартизанскую войну.

Танков, БМП, САУ, полноценных ударных вертолетов, подводных лодок нет. Количество РСЗО, боевых самолетов и кораблей с ПКР незначительно. Вся техника сильно устарела. Впрочем, страны Центральной Америки, граничащие с Мексикой, имеют еще более слабые ВС, поэтому не представляют для нее угрозы. США же, наоборот, слишком сильны, чтобы Мексика могла им сопротивляться. К тому же сейчас Штаты считаются ближайшим союзником Мексики, большая часть техники ее ВС американского производства. Соответственно для страны просто нет смысла иметь ВС, ориентированные на классическую войну. Главный противник мексиканской армии – местные наркокартели, контролирующие значительную часть территории страны, а также левые партизанские группировки, впрочем, довольно слабые. Полиция бороться с ними неспособна, потому задача возложена на ВС и решается ими с переменным успехом.

Сухопутные войска условно делятся на маневренные и территориальные силы. Первые включают 1-й АК (в его составе – 1, 2, 3, 4-я бронетанковые, 2, 3-я пехотные бригады), ССО (1, 2, 3-я бригады), а также шесть отдельных бригад: 1-я пехотная (Президентской гвардии), 4-я легкая пехотная, ВДВ, 1-я инженерная, три бригады военной полиции (1, 2, 3-я). Территориальные войска входят в состав 12 военных округов, которые делятся на 45 военных зон. Это более 30 полков и сто с лишним батальонов, почти все пехотные.

“Фраза Трампа о том, что Мексика – самая опасная страна в мире, имеет под собой определенные основания”

На вооружении свыше 800 БРМ: французские ERC-90F1 (120 единиц) и VBL (32), 15 американских MAC-1, 666 израильских "Сандкэт". Много БТР и бронеавтомобилей, в частности 25 швейцарских "Роландов", 40 немецких HWK-11, 95 бельгийских BDX (производился по лицензии под названием DNC-2), 401 собственный DNC-1 (модифицированный французский AMX-VCI), 14 DN-3, 25 DN-4, 70 DN-5, 26 американских V-150ST и 34 М-2А1, 36 французских VCR. Артиллерия – около 100 буксируемых орудий (18 английских М116, 60 американских M101, 13 китайских Туре 90) и более 1300 минометов: американские М1 (400 единиц) и М30 (10), французские "Брандт" (400 81-мм, 75 120-мм) и RT-61 (32), испанских SB (300), израильских M-65 (60). Имеется 8 самоходных французских ПТРК "Милан" на БРМ VBL и 30 крайне устаревших американских ПТО М3.

Наземная ПВО состоит из 40 швейцарских зенитных орудий GAI-B01.

Армейской авиации нет. Есть фактически заменяющая ее полицейская, состоящая из транспортных самолетов и вертолетов, а именно: испанские CN-235M (2), американские "Боинг-727" (3 единицы), "Цессна-182" (2), "Гольфстрим-II" (1), "Фалкон-20" (2), "Лирджет-45" (2), немецкий Do-328 (1). Вертолеты: американские UH-1H (16), "Белл-206" (1), UH-60M (6), S-70А (6), R-44 (2), европейские EC120 (5), французские AS350B, HB350B, AS355 (по одному), российские Ми-17 (2).

ВВС организационно делятся на 18 авиабаз. Единственные боевые самолеты мексиканских ВВС – 10 старых американских истребителей F-5 (в том числе 2 учебно-боевых F). Имеется 6 самолетов РЭР (2 бразильских EMB-145RS, 4 американских С-26А) и 1 ДРЛО EMB-145SA. Три ЕМВ-145 наиболее современные в ВВС Мексики. Из двухсот с лишним транспортников большая часть американские (2 С-130К, 1 L-100-30, 7 "Коммандер-690", 8 "Коммандер-695", 4 "Фалкон-20", 4 "Бич-С90А", 2 "Бич-200", 4 "Бич-300", 14 "Бич-350", 1 "Бич-400", 1 "Лирджет-25", 4 "Лирджет-35", 1 "Лирджет-36", 2 "Лирджет-45", 3 "Цессна-500", до 77 "Цессна-182", до 27 "Цессна-206", 1 "Цессна-208", 16 "Цессна-210", 1 "Цессна-402", 1 "Цессна-680", 6 "Боинг-737", 1 "Боинг-757", 1 "Боинг-787", 2 "Гольфстрим-150", 2 "Гольфстрим-550"), но есть 8 испанских С-295М, 4 итальянских C-27J, 4 швейцарских PC-6B, по 2 канадских CL-605 и английских BN-2. Учебные самолеты: 42 новейших американских Т-6С, до 55 швейцарских PC-7, 20 итальянских SF-260EU, 25 немецких Grob-120. Многоцелевые и транспортные вертолеты: американские MD-530 (12), S-70A (7), UH-60M/L (22), "Белл-407" (38), "Белл-206" (до 118), "Белл-212" (до 23), "Белл-412" (23), европейские EC725 (11), EC225 (4), ЕС120 (3), ЕС145 (2), французские AS332L (3), AS350 (21), НВ350 (1), AS355 (5), итальянские AW109SP (12), российские Ми-17 (19).

ВМС должны защищать очень длинную береговую линию, выходящую к двум океанам. В связи с этим мексиканский военный флот достаточно многочислен, но ориентирован именно на охрану побережья и территориальных вод без возможности решать какие-то другие задачи. В составе ВМС числятся четыре старых фрегата "Альенде" (американской постройки). Они теоретически могут нести ПКР "Гарпун". В отстое недавно выведенные из состава ВМС крайне устаревшие эсминец "Несауалькойотль" (типа "Гиринг"), фрегат "Мануэль Ацуэта" ("Эдсолл") и 2 фрегата "Браво" ("Бронштейн"). Основу ВМС составляют корветы и ПК – 6 "Оахака" (будет еще 1), 4 "Дуранго", 3 "Сьерра", 4 "Хольцингер" (все собственной постройки), 5 "Урибе" (испанские), 11 "Валле" (американские типа "Ок" 40-х годов). 2 ракетных катера типа "Хуракан" (израильские Саар-4,5 "Алия") единственные реальные носители ПКР в составе ВМС Мексики. Имеются многочисленные сторожевые катера: 8 "Теночтитлан" (голландские "Дамен 4207", будет построено еще 2), 20 "Ацтека", 2 "Демократа", 3 "Кабо", 2 "Пунта" (американские "Пойнт"), 48 "Поларис" (шведские штурмовые СВ90) и 9 "Поларис-2" (модернизированные СВ90), 8 "Акуарио", 4 "Исла".

В составе ВМС находится 6 ТЩ типа "Бандерас" (американской постройки) и 4 ТДК – 2 типа "Папалоапан" (американские типа "Ньюпорт"), 2 типа "Монтес Ацулес" (новейшие, собственной постройки).

Достаточно многочисленна морская авиация. В ее составе 12 базовых патрульных самолетов испанского производства – по 6 С-212РМ и CN-235МРА, есть транспортные и учебные. Среди многоцелевых и транспортных вертолетов 25 российских Ми-17.

Морская пехота является фактически дополнением сухопутных войск, решая аналогичные задачи, ее отношение к ВМС чисто формальное. В составе – 8 бригад (нечетные дислоцированы на побережье Мексиканского залива, 7-я – в Мехико, четные – на Тихом океане) и три группы спецназа. На вооружении 30 советских БТР-60 (модернизированных в самой Мексике по варианту АРС-70), 8 югославских буксируемых орудий М-56 и 6 РСЗО "Фирос-25", 5 российских ПЗРК "Игла".

По-видимому, вести классическую войну ВС Мексики никогда не придется. Но внутреннее противоборство, в первую очередь с наркомафией, под которое и построена мексиканская армия, она явно проигрывает. Число жертв этой почти незаметной войны сопоставимо с погибшими в Ираке и Сирии. Сказанная в начале этого года фраза Трампа о том, что Мексика – самая опасная страна в мире, как ни удивительно, имеет под собой определенные основания.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 16 (729) за 24 апреля 2018 года