Сковородки по протекции



Никита Кричевский.

Источник: vpk-news.ru Никита Кричевский.Источник: vpk-news.ru

У российского ОПК хороший задел для перехода на мирную продукцию

Не хочется говорить "конверсия". Дело само по себе правильное, но слово навевает нехорошие воспоминания, связанные с началом 90-х. Я бы говорил о переходе оборонных предприятий на выпуск гражданской продукции. И здесь у нашего ОПК очень хорошие заделы и возможности для того, чтобы совершить прорыв.

В плановой экономике была одна ситуация – там фонды, фиксированные цены… Сегодня она принципиально иная. И с учетом импортозамещения, поскольку нам вполне по силам значительную часть продукции, получаемой по импорту, производить самостоятельно, возникает отличные шансы воплотить идею в жизнь.

“Особое внимание стоит обратить на протекционизм, когда на определенные виды продукции, которую мы хотели бы изготавливать на собственных предприятиях, вводятся высокие импортные пошлины”

Есть нюанс – финансирование "оборонки" по объективным причинам сокращается, поскольку основная часть затрат на модернизацию обороны была осуществлена в предыдущие годы. А чтобы мощности не простаивали и квалифицированный персонал был загружен работой, необходимо искать новые виды продукции. Тут все будет зависеть от менеджмента конкретных предприятий – от того, насколько он эффективен и разворотлив. Конечно, когда круг вменяемых задач при переходе от военной к гражданской продукции резко меняется, не все привыкшие к плановой по сути жизни при гособоронзаказе смогут должным образом перестроиться. Но если не справятся одни – найдутся другие, мозги у нас никогда в дефиците не были. Коль скоро все пойдет нормально, то предприятиям по силам развернуть выпуск как средств производства, так и продукции потребления. И это не пресловутые кастрюли и сковородки, которые стали символом постсоветской конверсии, а высокотехнологичные изделия. Хотя, собственно, почему не сковородки? Мы же сейчас закупаем по импорту массу аналогичных товаров,когда сами можем их прекрасно производить, причем используя куда более современные и эффективные технологии, нежели зарубежные компании.

Так что у нас широчайший спектр возможностей, чтобы перевести предприятия ОПК на выпуск гражданской продукции. Равно так живет военно-промышленный комплекс во всем мире – от самолетостроения до простейших или сложнейших электронных систем. Что-то делается по оборонным заказам, что-то по собственной инициативе. Повторюсь, у наших предприятий есть хороший задел – как кадровый, так и технологический – это главное. А если он есть, то в свободной рыночной экономике, где все определяют спрос и предложение, предприятие обязано выжить, и неважно, на какой конкретной продукции оно зарабатывает. Технологии и компетенции – вот что сегодня играет ключевую роль. Если они есть, перестроиться на выпуск любой пользующейся спросом продукции несложно.

Правильная приладка предприятий ОПК к требованиям "гражданского" формата, несомненно, потребует определенной поддержки государства. Речь не идет о выделении каких-то бюджетных фондов, о гарантированной закупке изделий по фиксированным ценам, о дотациях и субсидиях. Но вполне допустимы льготное кредитование за счет банков с государственным участием, реализация по каналам, частично или полностью контролируемым государством. Особое внимание стоит обратить на протекционизм, когда на определенные виды продукции, которую мы хотели бы изготавливать на собственных предприятиях, вводятся высокие импортные пошлины – так, как было поддержано в свое время отечественное сельскохозяйственное машиностроение. Стесняться этого нет никакого смысла, поскольку против нас открыто ведется экономическая война, а значит, и мы имеем право действовать так, как нам выгодно, а не так, как кому-то хотелось бы.

Никита Кричевский, Доктор экономических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 16 (729) за 24 апреля 2018 года