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Труба зовет

25.04.2018 Военно-промышленный курьер 265 0
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Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ)
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ).
Источник: ЧТПЗ

Челябинский опыт совмещения срочной службы и профессионального обучения может быть распространен на другие регионы

Развивая государственно-частное партнерство, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) продолжает корпоративную образовательную программу по подготовке высококвалифицированных рабочих "Будущее белой металлургии" в Челябинской и Свердловской областях.

Необычное в истории новой России сотрудничество началось 9 июня 2012 года, когда Группа ЧТПЗ заключила соглашение с Министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы "Будущее белой металлургии" службы по призыву в воинской части Второго командования ВВС и ПВО, расположенной в поселке Горный Щит. За шесть лет там прошли срочную около 200 выпускников образовательной программы Группы ЧТПЗ.

После окончания срока службы компания гарантирует демобилизованным стопроцентное трудоустройство. В 2017 году все выпускники образовательной программы "Будущее белой металлургии", отслужившие в Горном Щите, вернулись на предприятия Группы ЧТПЗ.

Благодаря такому партнерству трубопрокатная компания сохраняет квалифицированные кадры. Но и неся службу, выпускники продолжают профессиональное развитие: изучают техническую литературу и английский язык, читают русскую и зарубежную классику.

Челябинский трубопрокатный завод готов к тиражированию данного проекта и в другие регионы присутствия компании. В марте 2018 года на совещании под председательством Владимира Путина, посвященном развитию системы среднего профессионального образования, совладелец ЧТПЗ Андрей Комаров поднял вопрос о создании нормативной базы по взаимодействию предприятий с подшефными воинскими частями. Президент поручил Министерству обороны РФ рассмотреть предложение об организации прохождения обязательной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техникумов, являющихся партнерами челябинской компании, в регионах присутствия.


Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)


Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 16 (729) за 24 апреля 2018 года
24.04.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
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Оригинал публикации
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Страны
Великобритания
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир

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