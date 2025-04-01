Труба зовет



Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ).

Источник: ЧТПЗ Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ).Источник: ЧТПЗ

Челябинский опыт совмещения срочной службы и профессионального обучения может быть распространен на другие регионы

Развивая государственно-частное партнерство, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) продолжает корпоративную образовательную программу по подготовке высококвалифицированных рабочих "Будущее белой металлургии" в Челябинской и Свердловской областях.

Необычное в истории новой России сотрудничество началось 9 июня 2012 года, когда Группа ЧТПЗ заключила соглашение с Министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы "Будущее белой металлургии" службы по призыву в воинской части Второго командования ВВС и ПВО, расположенной в поселке Горный Щит. За шесть лет там прошли срочную около 200 выпускников образовательной программы Группы ЧТПЗ.

После окончания срока службы компания гарантирует демобилизованным стопроцентное трудоустройство. В 2017 году все выпускники образовательной программы "Будущее белой металлургии", отслужившие в Горном Щите, вернулись на предприятия Группы ЧТПЗ.

Благодаря такому партнерству трубопрокатная компания сохраняет квалифицированные кадры. Но и неся службу, выпускники продолжают профессиональное развитие: изучают техническую литературу и английский язык, читают русскую и зарубежную классику.

Челябинский трубопрокатный завод готов к тиражированию данного проекта и в другие регионы присутствия компании. В марте 2018 года на совещании под председательством Владимира Путина, посвященном развитию системы среднего профессионального образования, совладелец ЧТПЗ Андрей Комаров поднял вопрос о создании нормативной базы по взаимодействию предприятий с подшефными воинскими частями. Президент поручил Министерству обороны РФ рассмотреть предложение об организации прохождения обязательной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техникумов, являющихся партнерами челябинской компании, в регионах присутствия.

Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 16 (729) за 24 апреля 2018 года