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Все российские подлодки уместили на одной картинке

24.04.2018 Lenta.ru 673 0
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АПЛ "Дмитрий Донской"
Тяжелый атомный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской".
Источник: Пресс-служба Северного флота

Блог Naval Analyses создал три инфографики, на которых показан состав и численность имеющихся в распоряжении США, РФ и КНР военных подлодок.




По состоянию на 1 апреля 2018 года у Соединенных Штатов, по данным Naval Analyses, насчитывалась 71 субмарина, у России — 72, и у Китая — 76.

В распоряжении ВМФ России имеются как атомные подлодки, так и дизель-электрические (весь подводный флот США состоит из атомных субмарин). Кроме того, российские субмарины оснащены не только баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, подобно американским, но и другим оружием.

В частности, в инфографике, посвященной российским военным субмаринам, присутствует экспериментальная дизель-электрическая подводная лодка Б-90 "Саров", которая, предположительно, выступает носителем мощной межконтинентальной ядерной торпеды "Статус-6".
23.04.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Б-90
Проекты
Статус-6
Ядерный щит

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