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JLTV: экзамен пройден

24.04.2018 Warspot 426 0
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JLTV на испытаниях
JLTV на испытаниях в учебном центре Корпуса морской пехоты Twentynine Palms.
Источник: armyrecognition.com

"Заменитель Хамви" готов к службе. Вчера, 23 апреля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что армия и Корпус морской пехоты США завершили испытания машины Joint Light Tactical Vehicle (JLTV).

Первые серийные образцы JLTV начали поступать к американским военным ещё в 2016 году. Вчера стало известно, что Корпус морской пехоты и армия США завершили полный цикл испытаний новых бронированных внедорожников, что позволяет в полной мере использовать их в боевых действиях.

Комплексное испытание новых внедорожников проводилось в условиях, "максимально приближённым к тем, которые ждут американских солдат в Ираке и Афганистане". Тестирование велось с февраля текущего года и охватывало 39 машин (18 у КМП и 21 у армии). При этом военные испытывали только две из трёх основных модификаций JLTV.

Автомобиль L-ATV (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle, лёгкий боевой тактический внедорожник) был разработан компанией Oshkosh Defense в 2011 году на базе внедорожника Oshkosh M-ATV класса MRAP (mine resistant ambush protected, защищённый от подрыва и атак из засад). Позже производитель адаптировал машину к условиям тендера Joint Light Tactical Vehicles (JLTV), организованного Минобороны США для замены морально устаревающих Humvee. В августе 2015 года компания Oshkosh Defense выиграла тендер на замену бронеавтомобилей в американской армии, а в сентябре 2016 года стартовало серийное производство новых машин.

Oshkosh L-ATV (после победы в тендере эти машины называют JLTV) — бронеавтомобиль массой 6,4 т с адаптивной подвеской (максимальный клиренс — 51 см). Машина пригодна для десантирования на парашютных системах и перевозки по воздуху (в том числе на внешних подвесах вертолётов) и выпускается в двух- и четырёхместном вариантах. Машина имеет базовое бронирование, защищающее экипаж от огня стрелкового оружия средних калибров, а также подрыва мин и фугасов. При необходимости на автомобиль можно устанавливать дополнительную навесную броню.
23.04.2018
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Оригинал публикации
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Страны
Афганистан
Ирак
США
Продукция
HMMWV
JLTV
M-ATV
Компании
Oshkosh
Проекты
Astute АПЛ

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