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Посол США подсчитала сумму военной помощи Украине с 2014 года

24.04.2018 Военное обозрение 190 0
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Начиная с 2014 года, власти США выделили на безопасность Украины около $ 1 млрд., приводит РИА новости Крым заявление американского посла в Киеве Мари Йованович.

https://nikitskij.livejournal.com

С 2014 года США предоставили Украине почти миллиард долларов помощи на политику безопасности. Это включает оборудование… и мы часто сосредотачиваемся на этом… мы предоставляем много важного оборудования, включая радары, приборы ночного видения и так далее, которые спасают жизни украинцев,

сказала глава дипмиссии каналу "112 Украина".

Она отметила, что главной инвестицией являются "учения, которые проводят не только американцы, но и другие союзники НАТО".

Вместе с тем Йованович не смогла ответить на вопрос ведущего о том, когда же Вашингтон предоставит Киеву летальное вооружение.

Ничего нового не могу сказать. Очевидно, это не та информация, о которой мы публично говорим,

отметила дипломат.

Напомним, ранее Конгресс США увеличил расходы на поддержку Украины, установив общий размер ежегодной помощи в $ 620,7 млн., в том числе $ 200 млн. – на военно-технические нужды.

Как ранее отмечал глава ДНР Александр Захарченко, Киев начнет новый виток насилия в Донбассе, как только получит образцы американского летального вооружения.
23.04.2018
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Страны
США
Украина

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