Посол США подсчитала сумму военной помощи Украине с 2014 года
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Начиная с 2014 года, власти США выделили на безопасность Украины около $ 1 млрд., приводит РИА новости Крым заявление американского посла в Киеве Мари Йованович.
https://nikitskij.livejournal.com
С 2014 года США предоставили Украине почти миллиард долларов помощи на политику безопасности. Это включает оборудование… и мы часто сосредотачиваемся на этом… мы предоставляем много важного оборудования, включая радары, приборы ночного видения и так далее, которые спасают жизни украинцев,
сказала глава дипмиссии каналу "112 Украина".
Она отметила, что главной инвестицией являются "учения, которые проводят не только американцы, но и другие союзники НАТО".
Вместе с тем Йованович не смогла ответить на вопрос ведущего о том, когда же Вашингтон предоставит Киеву летальное вооружение.
Ничего нового не могу сказать. Очевидно, это не та информация, о которой мы публично говорим,
отметила дипломат.
Напомним, ранее Конгресс США увеличил расходы на поддержку Украины, установив общий размер ежегодной помощи в $ 620,7 млн., в том числе $ 200 млн. – на военно-технические нужды.
Как ранее отмечал глава ДНР Александр Захарченко, Киев начнет новый виток насилия в Донбассе, как только получит образцы американского летального вооружения.
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23.04.2018
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