Российская дизельная подлодка на самом деле преследовала британскую атомную субмарину?



Дизельная подводная лодка класса "Варшавянка" возле пирса.

Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков Дизельная подводная лодка класса "Варшавянка" возле пирса.Источник: © РИА Новости, Виталий Аньков

По данным британских средств массовой информации, российская подводная лодка преследовала британскую атомную субмарину у берегов Сирии.

По имеющимся данным, в этом инциденте участвовала российская дизель-электрическая подводная лодка класса "Варшавянка" (Kilo-class), которую называют "Черной дырой" на Западе по причине ее удивительной бесшумности. Ее добычей стала британская ударная атомная субмарина класса "Эстьют" (Astute). "Два российских фрегата и один противолодочный корабль, - сообщила лондонская газета "Таймс", - тоже участвовали в преследовании британской подводной лодки в тот момент, когда она маневрировала и пыталась сделать так, чтобы намеченные сирийские военные цели оказались в радиусе действия ее крылатых ракет "Томагавк".

По имеющимся данным, эта субмарина класса "Эстьют" потратила несколько дней на то, чтобы избежать обнаружения, а само противоборство было напряженным и опасным". Британская субмарина так и не смогла запустить свои крылатые ракеты на прошлой неделе в ходе совместного удара американских, британских и французских сил по сирийским химическим объектам, и поэтому стали появляться сообщения о том, что ей помешали российский подводные лодки. Российские подводные лодки класса "Варшавянка" базируются на российской военно-морской базе в сирийском Тартусе, сообщила газета "Таймс" со ссылкой на анонимные британские военные источники.

О серьезности произошедшего инцидента свидетельствует тот факт, что американские самолеты вынуждены были прикрывать британскую субмарину. "Эта британская подводная лодка находится под защитой Военно-морских сил США, а патрульные самолеты P-8 начали в среду на прошлой неделе свои полеты в восточной части Средиземного моря для обнаружения российских кораблей и подводных лодок", - сообщила газета "Таймс".

"Судя по всему, это была первая подводная дуэль при подготовке к нанесению ракетного удара", - отметила газета "Таймс".

Веб-сайт российского агентства Sputnik тут же сообщил об этом инциденте, хотя в его сообщении было больше ссылок на британские средства массовой информации, чем на российские военные источники. "Подводные лодки класса "Варшавянка", имеющие на своем борту впечатляющий арсенал торпед, а также крылатых и противокорабельных ракет, британские военные эксперты называют "значительной угрозой, - подчеркивалось в сообщении агентства Sputnik. - Британские субмарины класса "Эстьют", для сравнения, имеют ограниченную огневую мощь и способны нести на своем борту около 20 крылатых ракет "Томагавк".

Российские подводные лодки действительно смогли выследить британскую субмарину? Как это часто происходит с Тихими Службами, то есть с подводным флотом, нам, находящимся над волнами, сложно узнать о том, что произошло в реальности. С учетом того, то Россия была заранее предупреждена о готовящейся атаке на Сирию, представляется весьма вероятным, что ее военно-воздушные и военно-морские силы занимались в районе восточного Средиземноморья поиском оснащенных крылатыми ракетами подводных лодок. Верно и то, что субмарины с атомной силовой установкой имеют более высокую скорость и больший радиус действия, однако меньшие по размеру дизель-электрические подводные лодки класса "Варшавянка" (ее водоизмещение составляет около 2300 тонн, тогда как водоизмещение "Эстьют" равняется 7400 тоннам) более успешно действуют в прибрежных водах. Кроме того, "Варшавянки" обладают дополнительными характеристиками в области снижения шумности, в том числе звукопоглощающим покрытием корпуса. Помимо этого, ее корпус изолирован от двигателей с помощью резиновых прокладок, что также способствует снижению шумности.

Однако это вовсе не обязательно означает, что российские подводные лодки обладают лучшей маневренностью, чем британские. Субмарины класса "Эстьют" - это современные подводные корабли, которые находятся на вооружении с 2001 года. Что касается "Варшавянок", то у них весьма успешная конструкция, однако они были разработаны еще в период холодной войны и производятся с 1980 года.

"Я очень сомневаюсь, что "Варшавянка" пыталась обнаружить субмарину "Астьют" или вела за ней наблюдение, - отметил бывший американский офицер-подводник Брайан Кларк (Bryan Clark) в беседе с корреспондентом журнала "Нэшнл интерест". - "Варшавянки" не предназначены для противолодочных действий, и, кроме того, они имеет пассивную гидроакустическую станцию старого образца. Они используются, в основном, для борьбы с надводными кораблями, для чего в ее арсенале имеются ракеты и торпеды, а также способны поражать цели на берегу с помощью крылатых ракет. "Варшавянки" оснащены дизельными силовыми установками, и поэтому, в отличие от атомных субмарин, они вынуждена каждые 2 - 3 часа всплывать на поверхность для забора воздуха".

"Что касается "Эстьют", то это тихая атомная субмарина, но если русские используют активный эхолокатор, то при определенном везении они могут ее обнаружить, однако сомнительно, чтобы они могли преследовать ее в течение продолжительного времени", - добавил Кларк, который в настоящее время является старшим научным сотрудником Центра стратегических и бюджетных оценок (Center for Strategic and Budgetary Assessments).

Сирийский инцидент, несомненно, подольет масло в огонь дебатов по поводу того, сохраняют ли, по-прежнему, атомные подводные лодки преимущество по сравнению с самыми современными и чрезвычайно тихими дизельными подводными лодками с воздухонезависимыми двигателями (air independent propulsion). Россия продолжает работы по созданию дизельных подлодок, оснащенных воздухзонезависимыми силовыми установками, однако та "Варшавянка", которая находилась в тот момент у берегов Сирии, вероятнее всего, к ним не относится.

"В настоящее время разрыв в области малозаметности между западными и российскими подводными лодками значительно сократился по сравнению с той ситуацией, которая существовала на протяжении почти всего периода холодной войны, - подчеркнул Ник Чайлдз (Nick Childs), эксперт в области военно-морских сил британского Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies), в беседе с корреспондентом журнала "Нэшнл интерест". - Верно и то, что современные дизель-электрические субмарины, по определению, имеют преимущество в области малошумности по сравнению с атомными подводными лодками.

Вместе с тем, подводные лодки с атомными силовыми установками имеют много других тактических преимуществ, включая скорость и мощность. Американские и британские подводные лодки, судя по всему, никому не уступают в области малозаметности. Кроме того, они имеют на борту самые мощные и самые чувствительные датчики, и это в первую очередь относится к субмаринам класса "Эстьют".

Так что же мы можем сказать по поводу этого инцидента? Вот мнение Чайлдза: "Я бы не стал делать какие-то выводы на основе неподтвержденных сообщений. Существует много возможных причин, по которым Соединенное Королевство не применило в этом конкретном случае запускаемые с подводных лодок ракеты".

Майкл Пек (Michael Peck)

The National Interest, США