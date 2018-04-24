Что узнала Россия во время удара США по Сирии



Зенитно-ракетные комплексы С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия.

Источник: © Министерство обороны РФ Зенитно-ракетные комплексы С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия.Источник: © Министерство обороны РФ

Когда США, Франция и Великобритания 13 апреля нанесли удар 105 крылатыми ракетами по трем сирийским объектам, всем было интересно, как себя проявит "хваленая система" противовоздушной обороны в Сирии, пишет "Дефенс ньюс". Однако ключевой элемент этой системы - российские ЗРК С-400, которые высоко ценятся в мире - не произвели ни одного выстрела.

Несмотря на то, что устаревшие сирийские системы ПВО, похоже, и сделали несколько выстрелов, по утверждениям Пентагона, это произошло уже после того, как ракеты коалиции поразили заданные цели. Как заявил на брифинге 19 апреля представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, действия сирийских систем ПВО российской разработки оказались неэффективными. При этом, по его словам, российские системы ПВО были приведены в готовность и российские военные "наблюдали" за ситуацией.

Очевидный оставшийся без ответа вопрос, отмечает издание, заключается в том, решила ли Россия не использовать С-400 для отражения атаки или это произошло из-за воздействия на эти системы некинетического оружия США. С учетом предварительного уведомления Пентагона о нанесении ударов, а также того факта, что удары не были направлены против самих средств ПВО, аналитики склоняются к первому варианту.

По мнению Тома Карако из Центра стратегических и международных исследований, независимо от "молчания" С-400, трудно оценить эффективность сирийской ПВО. По мнению военного аналитика Антона Лаврова, "C-400 в Сирии не может изменить ситуацию. Слишком мало пусковых установок (не более двух батальонов), чтобы перехватить все или, по крайней мере, большую часть из 100 выпущенных ракет".

Между тем, отвечая на вопрос о том, кто узнал больше в ходе авиаударов по Сирии - Америка или Россия, эксперты приходят к выводу, что в то время как США едва ли не смогут сделать большое количество выводов об эффективности С-400 после проведенной операции, Россия, вероятно, узнала многое. "Если я - Россия, и я знаю о готовящемся ударе, то у меня есть выбор - показать свои возможности или оставить свой порох сухим, - говорит Карако. - Я предполагаю, что, возможно, русские держат свой порох сухим".

Лавров также согласен с тем, что удары по Сирии могли предоставить Москве массу информации. "Это была отличная возможность для России внимательно наблюдать за реальной массированной атакой крылатых ракет НАТО из первого ряда, - сказал Лавров. - И российские военные многое узнают благодаря этому. Тактика, схемы полетов, комплексная характеристика ракет [малой радиолокационной заметности JASSM] и т.д.".

Всего, напоминает издание, коалиция задействовала 105 ракет: 66 Томагавков морского базирования, 19 крылатых ракет класса "воздух - поверхность" JASSM, восемь британских крылатых ракет воздушного базирования Шторм шэдоу, девять французских крылатых ракет воздушного базирования Скальп и две французские ракеты морского базирования.