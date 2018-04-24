Саудовские ВМС закупают в Испании 5 корветов

ВМС Саудовской Аравии заказали у испанского объединения Navantia постройку пяти корветов Avante 2200, сообщает bmpd.

Navantia

Контракт был финализирован 12 апреля. Стоимость сделки составила около 2 млрд. евро.

Строительство кораблей будет осуществлено верфями Navatia в Эль-Ферроле и Кадисе в течение пяти лет. При этом саудовское объединение SAMI создает с испанской компанией совместное предприятие, которое осуществит частичную локализацию в королевстве ряда систем радиоэлектронного вооружения для данных корветов, а также будет осуществлять его установку и интеграцию. СП будет также осуществлять техническую поддержку и ремонт корветов во время их нахождения в составе саудовских ВМС.

Полное водоизмещение корветов – более 2500 тонн, длина корпуса – 98,9 м, двухвальная дизельная энергоустановка обеспечит скорость хода до 25 узлов, экипаж – 92 человека.

Navantia

Согласно информации, вооружение корвета составят: "две четырех контейнерные пусковые установки противокорабельных ракет Boeing Harpoon Block II, 16-зарядная вертикальная пусковая установка зенитного ракетного комплекса Raytheon ESSM, одна 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Super Rapid, один 35-мм зенитный артиллерийский комплекс Rheinmetall Oerlikon Millenium, две малокалиберные дистанционно управляемые артиллерийские установки, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата".

Ангар рассчитан на базирование вертолета 10-тонного класса.