Ждут от Кима разоружения? Совместное учение Key Resolve стартовало на Корейском полуострове
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Сегодня стартовало ежегодное совместное учение войск США и Республики Корея Key Resolve, которое продлится две недели, передает РИА Новости сообщение агентства "Рёнхап".
http://www.globallookpress.com
Маневры проводятся, несмотря на запланированный на 27 апреля межкорейский саммит. Официальных сообщений об их начале не публиковалось.
Обычно совместные учения США и РК рассматриваются Пхеньяном как репетиция войны против КНДР и омрачают отношения двух корейских государств.
Ранее Key Resolve проводилось в марте как часть военных маневров "Токсури – Фоул игл" (FE), но в этом году сроки были перенесены из-за зимней Олимпиады в Пхенчхане.
Согласно информации агентства, ссылающегося на военные источники, в маневрах задействовано до 12,2 тыс. американских военнослужащих (примерно столько же было привлечено и в прошлом году).
По словам источников, нынешнее учение будет проводиться в "сдержанном режиме" в связи с намеченным саммитом РК и КНДР и возможной встречей Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.
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23.04.2018
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