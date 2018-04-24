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Финляндия представила новую бронемашину типа MRAP

24.04.2018 Военное обозрение 223 0
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Финская компания Sisu Auto представила на выставке в Риге бронированную машину SISU GTP типа MRAP c колесной формулой 4х4, сообщает bmpd.


Опытный образец финской бронированной машины SISU GTP.
Источник: Sisu Auto

Прототип SISU GTP прошел заводские испытания и в конце апреля должен быть передан для испытаний министерству обороны Финляндии.

Согласно информации, "новая бронированная машина предлагается, главным образом, в качестве относительно недорогой замены имеющемуся в финской армии значительному парку бронетранспортеров производства Sisu серии ХА (SISU Pasi) с колесной формулой 6х6 выпуска 1980-х годов".


Опытный образец финской бронированной машины SISU GTP.
Источник: Sisu Auto

По ряду сообщений, автомобиль SISU GTP будет также предложен на тендер Минобороны, чем и вызвана демонстрация прототипа в Риге.

Заявляется, что SISU GTP – модульная бронированная машина, имеющая максимальный боевой вес 14 тонн и максимальный вес полезной нагрузки до 4500 кг. Уровни баллистической и противоминной защиты не раскрываются.


Опытный образец финской бронированной машины SISU GTP.
Источник: Sisu Auto

"С целью усиления противоминной защиты, боевое/десантное отделение выполнено вывешенным отдельным от рамы машины, обеспечивая V-образное днище десантного отделения при плоском днище самой машины (что обеспечивает хорошую проходимость по снегу). Для защиты экипажа и десанта используется некий комплекс мероприятий (не раскрывается), именуемый технологией SISU Crew Body. Вместимость вместе с экипажем достигает 16 человек. Длина корпуса 6 м, высота 2,5 м, ширина 2,5 м. Машина оснащена независимой подвеской всех четырех колес и механизмом блокировки дифференциала обеих мостов", – говорится в материале.


Конструктивное исполнение финской бронированной машины SISU GTP.
Источник: Sisu Auto

Дизельный двигатель обеспечивает максимальную скорость более 100 км/ч. Запас хода до 700 км. Используются шины 365/80 R20.
23.04.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Финляндия

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