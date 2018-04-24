Сирийская армия остро нуждается в машине огневой поддержки на базе танка

Продолжающаяся военная операция в Сирии демонстрирует, что правительственные войска по-прежнему остро нуждаются в боевой машине огневой поддержки. Сейчас для этих целей используются самоходные установки "Шилка", однако их защита остается недостаточной и нуждается в усилении, пишет Вестник Мордовии.

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Оптимальным было бы создание такой техники на базе танков, и сирийские умельцы предпринимали несколько попыток сделать это, но их варианты не идут ни в какое сравнение с существующей в России БМПТ-72 "Терминатор-2".

"Для сирийских условий можно было создать несколько упрощенную версию, этой мощной боевой машины. Главное, чтобы остался неизменным боевой модуль с двумя автоматическими малокалиберными пушками 2А42 с боекомплектом в 850 снарядов. А также спаренным с пушками пулеметом ПКТМ, оснащенным устройством автоматического перезаряжания. Его боекомплект сопоставляет 2100 патронов", – говорится в публикации Дмитрия Лемешко.

Ранее сообщалось, что этот модуль можно устанавливать на шасси Т-72, Т-62 и Т-55. Но необходимо, чтобы модернизированная машина получила современную динамическую защиту.

По мнению автора, применение такой техники в Сирии "обязательно привлечет к ней новых покупателей, которые захотят за сравнительно небольшие деньги получить в свое распоряжение уникальные машины с выдающимися характеристиками".