Корабли Балтийского флота провели совместные учения в Северной Атлантике
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СКР Ярослав Мудрый в акватории Балтийского моря. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Экипажи отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности, а также пополнили запасы от танкера "Лена"
КАЛИНИНГРАД, 23 апреля. /ТАСС/. Экипажи сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" и большого десантного корабля "Минск" Балтийского флота провели совместные учения в Атлантике, сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель флота Роман Мартов.
"Ярослав Мудрый" и "Минск", выполняющие задачи дальнего похода, пересеклись в заданной точке Северной Атлантики, где и провели ряд совместных учений и тренировок по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне, отработали вопросы организации связи", - рассказал он.
Кроме того, экипаж "Ярослава Мудрого" провел электронные ракетные пуски по морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания. Стрельба выполнялась с использованием противокорабельного ракетного комплекса "Уран".
Также экипажи отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности, а также пополнили запасы от танкера "Лена".
После учений "Минск" взял курс в Северное море, а "Ярослав Мудрый" и танкер "Лена" продолжили движение в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России.
Как сообщалось ранее, "Минск" совершает переход к месту постоянной дислокации в порт Балтийск в Калининградской области.
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23.04.2018
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