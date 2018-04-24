Корабли Балтийского флота провели совместные учения в Северной Атлантике



СКР Ярослав Мудрый в акватории Балтийского моря. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо СКР Ярослав Мудрый в акватории Балтийского моря. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Экипажи отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности, а также пополнили запасы от танкера "Лена"

КАЛИНИНГРАД, 23 апреля. /ТАСС/. Экипажи сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" и большого десантного корабля "Минск" Балтийского флота провели совместные учения в Атлантике, сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель флота Роман Мартов.

"Ярослав Мудрый" и "Минск", выполняющие задачи дальнего похода, пересеклись в заданной точке Северной Атлантики, где и провели ряд совместных учений и тренировок по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне, отработали вопросы организации связи", - рассказал он.

Кроме того, экипаж "Ярослава Мудрого" провел электронные ракетные пуски по морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания. Стрельба выполнялась с использованием противокорабельного ракетного комплекса "Уран".

Также экипажи отработали вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности, а также пополнили запасы от танкера "Лена".

После учений "Минск" взял курс в Северное море, а "Ярослав Мудрый" и танкер "Лена" продолжили движение в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России.

Как сообщалось ранее, "Минск" совершает переход к месту постоянной дислокации в порт Балтийск в Калининградской области.