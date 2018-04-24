Центр судоремонта "Звездочка" приступил к ремонту ТАВКР "Адмирал Кузнецов"
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ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Фото: Леонид Якутин.
ЦАМТО, 23 апреля. Центр судоремонта (ЦС) "Звездочка" приступил к ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", контракт подписан всеми сторонами, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ОСК.
"Контракт на модернизацию тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" всеми сторонами подписан, и дочернее общество ОСК АО "ЦС "Звездочка" приступило к его выполнению" – говорится в сообщении.
Сумма и сроки контракта не раскрывается.
Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявлял, что "есть договоренность с корабелами о завершении ремонта в 2020 году, а в 2021 году корабль должен вернуться на флот", – отмечает агентство.
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23.04.2018
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