На вооружении ВВС Сербии будут состоять 14 модернизированных истребителей МиГ-29СМ



Истребитель МиГ-29СМТ.

Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС Истребитель МиГ-29СМТ.Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 23 апреля. Министр обороны Сербии Александр Вулин в интервью местному изданию "Политика" сообщил о некоторых планах приобретения вооружений и военной техники в России и Беларуси.

В частности, по его словам, в ходе недавнего визита в Россию на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу были начаты переговоры о приобретении четырех новых средних транспортных вертолетов Ми-17 и четырех ударных вертолетов Ми-35.

Министр напомнил, что сербская армия также получит шесть легких многоцелевых вертолетов H-145М компании Airbus, три из которых поступят на вооружение Сухопутных войск Сербии.

Относительно приобретения боевых самолетов, министр сообщил, что шесть истребителей МиГ-29 из наличия ВС РФ получены. Информация о том, что Беларусь уже передала Сербии четыре истребителя МиГ-29, стала неожиданной, поскольку переговоры по их поставке начались совсем недавно. Таким образом, в составе ВВС Сербии после проведения ремонта и модернизации будет состоять эскадрилья из 14 модернизированных МиГ-29 (6 ед. – из РФ, 4 ед. – из Беларуси и 4 ед. из состава ВВС Сербии).

В интервью изданию "Политика" Александр Вулин поблагодарил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, который, как отмечается, передал самолеты Сербии на безвозмездной основе.

Как уже сообщал ЦАМТО, согласованный Белградом и Москвой пакет поставки ВиВТ оценивается в сумму 185 млн. евро. В пакет включена передача шести истребителей МиГ-29 (сербская сторона оплачивает только работы по их ремонту и модернизации), авиационного вооружения и комплектующих, в том числе запасных двигателей, инструмента и другого сопутствующего оборудования для эксплуатации истребителей в течение следующих 15 лет. В стоимость договора также включены строительство ангара и укладка нового покрытия на взлетно-посадочной полосе авиабазы. Финансирование доставки самолетов также обеспечила российская сторона.

Российские специалисты будут принимать активное участие в работах по капитальному ремонту и модернизации МиГ-29, которые будут проводиться на военном авиаремонтном заводе Moma Stanojlovic в Батайнице. Процедуру модернизации пройдут четыре состоящих на вооружении ВВС Сербии самолета (три одноместных МиГ-29B и один двухместный МиГ-29УБ) и шесть истребителей, которые безвозмездно переданы Россией (один МиГ-29A, три МиГ-29С и два МиГ-29УБ). По словам министра обороны Сербии Александра Вулина, эту же процедуру пройдут и четыре "белорусских" самолета.

Целью программы является модернизация всех самолетов к единому стандарту МиГ-29СМ и продление сроков их эксплуатации до 2030 года и далее. Военное руководство Сербии ожидает, что работы будут завершены в 2018 году, после чего истребители будут переданы в распоряжение 204-й бригады ВВС.